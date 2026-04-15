|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.04.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЕАБР ПОЛУЧИЛ ESG-РЕЙТИНГ «А-» ОТ КИТАЙСКОГО АГЕНТСТВА CCXGF
14:37 15.04.2026
Евразийский банк развития получил ESG-рейтинг «А-» от китайского агентства CCXGF, сообщает Telegram-канал ЕАБР.
Это высокая оценка по шкале агентства. Она подтверждает: практики Евразийского банка развития соответствуют международным стандартам и строгим требованиям китайского рынка.
China Chengxin Green Finance (CCXGF) — специализированное агентство в сфере устойчивого финансирования, входящее в группу CCXI, старейшего и крупнейшего кредитного рейтингового агентства Китая.
Агентство отметило:
Системную интеграцию ESG-принципов в стратегию Банка (к 2026 году не менее 25% проектов портфеля ЕАБР должны вносить значительный вклад в достижение Целей устойчивого развития)
Комплексную оценку экологических и социальных рисков проектов
Стабильность управленческой команды и вклад в экономику стран-участниц (рабочие места, налоговые поступления)
Выдающиеся результаты в зеленом финансировании — совокупный объем зеленого портфеля ЕАБР на конец 2025 года превысил $2 млрд
Деятельность ЕАБР проанализировали по 13 направлениям в трех измерениях (экологическое, социальное, корпоративное управление). Высокая оценка получена по всем трем.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 15.04.2026
Курсы в банках
на 15.04.2026
Конвертация в банках
на 15.04.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте