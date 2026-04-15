Евразийский банк развития получил ESG-рейтинг «А-» от китайского агентства CCXGF, сообщает Telegram-канал ЕАБР.

Это высокая оценка по шкале агентства. Она подтверждает: практики Евразийского банка развития соответствуют международным стандартам и строгим требованиям китайского рынка.

China Chengxin Green Finance (CCXGF) — специализированное агентство в сфере устойчивого финансирования, входящее в группу CCXI, старейшего и крупнейшего кредитного рейтингового агентства Китая.

Агентство отметило:

Системную интеграцию ESG-принципов в стратегию Банка (к 2026 году не менее 25% проектов портфеля ЕАБР должны вносить значительный вклад в достижение Целей устойчивого развития)

Комплексную оценку экологических и социальных рисков проектов

Стабильность управленческой команды и вклад в экономику стран-участниц (рабочие места, налоговые поступления)

Выдающиеся результаты в зеленом финансировании — совокупный объем зеленого портфеля ЕАБР на конец 2025 года превысил $2 млрд

Деятельность ЕАБР проанализировали по 13 направлениям в трех измерениях (экологическое, социальное, корпоративное управление). Высокая оценка получена по всем трем.