ЕАБР ПОЛУЧИЛ ESG-РЕЙТИНГ «А-» ОТ КИТАЙСКОГО АГЕНТСТВА CCXGF


14:37 15.04.2026

Евразийский банк развития получил ESG-рейтинг «А-» от китайского агентства CCXGF, сообщает Telegram-канал ЕАБР.

Это высокая оценка по шкале агентства. Она подтверждает: практики Евразийского банка развития соответствуют международным стандартам и строгим требованиям китайского рынка.

China Chengxin Green Finance (CCXGF) — специализированное агентство в сфере устойчивого финансирования, входящее в группу CCXI, старейшего и крупнейшего кредитного рейтингового агентства Китая.

Агентство отметило:

Системную интеграцию ESG-принципов в стратегию Банка (к 2026 году не менее 25% проектов портфеля ЕАБР должны вносить значительный вклад в достижение Целей устойчивого развития)

Комплексную оценку экологических и социальных рисков проектов

Стабильность управленческой команды и вклад в экономику стран-участниц (рабочие места, налоговые поступления)

Выдающиеся результаты в зеленом финансировании — совокупный объем зеленого портфеля ЕАБР на конец 2025 года превысил $2 млрд

Деятельность ЕАБР проанализировали по 13 направлениям в трех измерениях (экологическое, социальное, корпоративное управление). Высокая оценка получена по всем трем.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.04.2026
валюта курс
EUR 3.3371
USD 2.8305
RUB 3.7632
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3214 -0.0118
USD 2.8193 -0.0112
RUB 3.7830 +0.0198
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3450 3.3500
USD 2.8310 2.8300
RUB 3.7650 3.7700
подробнее

Конвертация в банках
на 15.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1840
EUR/RUB 88.8000 88.9900
USD/RUB 75.1000 75.2900
подробнее
