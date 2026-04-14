АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех) организует объединенную российскую экспозицию на Международной азиатской выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) 2026, которая пройдет с 20 по 23 апреля в Куала-Лумпуре (Малайзия), сообщает пресс-служба оружейного экспортера.

"Рособоронэкспорт с большой гордостью представляет российскую оборонную продукцию в Малайзии, с которой нашу страну связывают прочные экономические, культурные и научно-технические отношения. Мы с оптимизмом смотрим на развитие двустороннего военно-технического сотрудничества и готовы продолжать оснащение малазийских вооруженных сил самыми современными образцами для укрепления национального суверенитета и обороноспособности, – заявил заместитель председателя Союзмаш России, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – На DSA 2026 Рособоронэкспорт покажет новейшую российскую продукцию, проверенную в реальных условиях и доказавшую свои боевые и эксплуатационные характеристики. Среди образцов – истребитель 5 поколения Су-57Э, который мы готовы поставлять только надежным партнерам России, барражирующие боеприпасы и БпЛА".

По масштабам проведения и количеству участников DSA входит в число крупнейших мировых выставок вооружений и военной техники. В последние годы выставка превратилась в одно из важнейших оборонных мероприятий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Перспективный многофункциональный истребитель 5 поколения Су-57Э – один из ключевых экспонатов на стенде Рособоронэкспорта. За его плечами реальный боевой опыт, в том числе применение управляемых ракет большой дальности класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность" в условиях противодействия современных средств ПВО и РЭБ противника. Самолет является отличным вариантом модернизации и развития малазийских королевских ВВС с учетом унификации по ряду систем и вооружений с имеющимся парком Су-30МКМ.

Су-57Э вызывает большой интерес у партнеров Рособоронэкспорта, ряд из которых уже законтрактовал российский истребитель. Список заказчиков этого самолета уверенно расширяется.

В зоне беспилотных летательных аппаратов Рособоронэкспорт представит как разведывательные комплексы, так и барражирующие боеприпасы, имеющие самый большой на сегодня опыт боевого применения. Среди них – комплекс с БпЛА ближнего действия "С350М-Э" (Supercam S350), разведывательно-ударный комплекс "Ланцет-Э" от ZALA, а также комплекс с управляемыми барражирующими боеприпасами "КУБ-2Э", разведывательно-ударная система "РУС-ПЭ" и разведывательный БпЛА "Скат 350М" разработки и производства Концерна "Калашников".

В рамках единой российской экспозиции на стенде "Специального технологического центра" Рособоронэкспорт продемонстрирует делегациям партнеров многофункциональные комплексы с БпЛА "Орлан-10Е" и "Орлан-30", которые сегодня успешно эксплуатируются более чем в 20 странах.

В сегменте стрелкового оружия Рособоронэкспорт покажет 9 мм пистолет Лебедева, пистолет-пулемет ППК-20, новейшую линейку автоматов Калашникова, в том числе АК-15, АК-19, АК-308, ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-20, снайперскую винтовку Чукавина СВЧ.

Для оснащения сотрудников сил специальных операций компания предложит большой спектр оборудования. Среди них - бронежилет с положительной плавучестью «Нептун-1», интеллектуальный дневной оптический прицел DHF 4-28x56 Harrier, тепловизионные прицелы и приборы разведки, оптико-электронный прибор «АНТИСВИД-2Н».

В зоне кибербезопасности будет впервые представлено российское решение по противодействию современным кибератакам "Echo".

Кроме того, Рособоронэкспорт продемонстрирует различные инспекционно-досмотровые комплексы и средства обеспечения безопасности на транспортных узлах, в местах скопления людей и на охраняемых объектах. В их числе портативные детекторы взрывчатых веществ, наркотиков, опасных химических и биологических агентов.

В рамках деловой программы Рособоронэкспорта на DSA 2026 запланированы встречи с делегациями Министерств обороны и других силовых ведомств Малайзии и дружественных России стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, планируются переговоры с представителями государственных и частных компаний о расширении проектов военно-технологического сотрудничества с российскими предприятиями.