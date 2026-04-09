Россельхознадзор ввёл ограничения на ввоз в Россию мясной и молочной продукции двух белорусских предприятий, а ещё для 15 производителей установил режим усиленного лабораторного контроля. Соответствующее обращение к ветеринарной службе Беларуси содержится в письме ведомства от 7 апреля, опубликованом на официальном сайте.

Поводом стали обнаруженные антибиотики, ДНК-примеси, не указанные в составе, и микробиологические отклонения. Ограничения будут действовать до устранения нарушений и подтверждения безопасности продукции, сообщили в ведомстве.

При этом вся продукция, отгруженная до 8 апреля 2026 года включительно, будет пропускаться на российский рынок в штатном режиме.