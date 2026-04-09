РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ОГРАНИЧИЛ ВВОЗ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ РЯДА ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ


14:39 09.04.2026

Россельхознадзор ввёл ограничения на ввоз в Россию мясной и молочной продукции двух белорусских предприятий, а ещё для 15 производителей установил режим усиленного лабораторного контроля. Соответствующее обращение к ветеринарной службе Беларуси содержится в письме ведомства от 7 апреля, опубликованом на официальном сайте.

Поводом стали обнаруженные антибиотики, ДНК-примеси, не указанные в составе, и микробиологические отклонения. Ограничения будут действовать до устранения нарушений и подтверждения безопасности продукции, сообщили в ведомстве.

При этом вся продукция, отгруженная до 8 апреля 2026 года включительно, будет пропускаться на российский рынок в штатном режиме.
Курсы валют НБ РБ
с 09.04.2026
валюта курс
EUR 3.3869
USD 2.9000
RUB 3.7320
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3668 -0.0199
USD 2.8894 -0.0106
RUB 3.7377 +0.0057
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3860 3.3930
USD 2.8960 2.8980
RUB 3.7200 3.7240
подробнее

Конвертация в банках
на 09.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1700
EUR/RUB 90.8000 91.1993
USD/RUB 77.8000 77.8998
подробнее
