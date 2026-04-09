Предложения Евразийской экономической комиссии по направлениям сотрудничества в сфере конкуренции с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии представила заместитель директора Департамента конкурентной политики и политики в области госзакупок ЕЭК Армине Акопян на специальной сессии 36-го заседания экспертной группы по конкуренции АСЕАН, сообщает ЕЭК.

«Комиссия переходит на более практический уровень взаимодействия с АСЕАН в сфере конкуренции, – отметила Армине Акопян. – Итоги сотрудничества наших интеграционных объединений показали востребованность диалога и взаимную заинтересованность в обмене опытом по особенностям регулирования конкуренции на региональном уровне».

В ходе сессии согласованы темы следующего семинара по вопросам конкуренции в ЕАЭС и АСЕАН. В частности, речь пойдёт о практике применения конкурентного законодательства на трансграничных рынках с акцентом на картельные соглашения, опыте АСЕАН по применению санкций за нарушение конкуренции, подходах к предотвращению антиконкурентных практик на цифровых рынках, искусственном интеллекте и конкуренции, а также ряде других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Армине Акопян пригласила коллег принять участие в 5-м Евразийском экономическом форуме, который пройдёт 28-29 мая в Астане. В его рамках будут проведены сессии блока по конкуренции «Искусственный интеллект и новая парадигма конкуренции: угроза или драйвер развития трансграничных рынков ЕАЭС?» и «Цифровизация государственных закупок в государствах-членах ЕАЭС: задачи и подходы», а также Общественная приемная для бизнеса.

В мероприятии приняли участие представители конкурентных органов государств АСЕАН, а также Секретариата АСЕАН.