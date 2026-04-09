ЕЭК И АСЕАН ОБСУДИЛИ ПРАКТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СФЕРЕ КОНКУРЕНЦИИ


14:13 09.04.2026

Предложения Евразийской экономической комиссии по направлениям сотрудничества в сфере конкуренции с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии представила заместитель директора Департамента конкурентной политики и политики в области госзакупок ЕЭК Армине Акопян на специальной сессии 36-го заседания экспертной группы по конкуренции АСЕАН, сообщает ЕЭК.

«Комиссия переходит на более практический уровень взаимодействия с АСЕАН в сфере конкуренции, – отметила Армине Акопян. – Итоги сотрудничества наших интеграционных объединений показали востребованность диалога и взаимную заинтересованность в обмене опытом по особенностям регулирования конкуренции на региональном уровне».

В ходе сессии согласованы темы следующего семинара по вопросам конкуренции в ЕАЭС и АСЕАН. В частности, речь пойдёт о практике применения конкурентного законодательства на трансграничных рынках с акцентом на картельные соглашения, опыте АСЕАН по применению санкций за нарушение конкуренции, подходах к предотвращению антиконкурентных практик на цифровых рынках, искусственном интеллекте и конкуренции, а также ряде других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Армине Акопян пригласила коллег принять участие в 5-м Евразийском экономическом форуме, который пройдёт 28-29 мая в Астане. В его рамках будут проведены сессии блока по конкуренции «Искусственный интеллект и новая парадигма конкуренции: угроза или драйвер развития трансграничных рынков ЕАЭС?» и «Цифровизация государственных закупок в государствах-членах ЕАЭС: задачи и подходы», а также Общественная приемная для бизнеса.

В мероприятии приняли участие представители конкурентных органов государств АСЕАН, а также Секретариата АСЕАН.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.04.2026
валюта курс
EUR 3.3869
USD 2.9000
RUB 3.7320
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3668 -0.0199
USD 2.8894 -0.0106
RUB 3.7377 +0.0057
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3860 3.3930
USD 2.8960 2.8980
RUB 3.7200 3.7240
подробнее

Конвертация в банках
на 09.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1700
EUR/RUB 90.8000 91.1993
USD/RUB 77.8000 77.8998
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
