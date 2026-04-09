09.04.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ОБНУЛИЛ ПОШЛИНЫ НА ВВОЗ ПОПУЛЯРНЫХ ОВОЩЕЙ


12:48 09.04.2026

Совет ЕЭК принял решение временно освободить от ввозной таможенной пошлины ряд социально значимых овощей, сообщает Telegram-канал ведомства.

Мера направлена на поддержку внутреннего рынка в период межсезонья и коснется продукции, предназначенной для розничной продажи.

В рамках установленных квот страны союза смогут закупать необходимые объемы продуктов без дополнительных затрат. Например, Казахстан получил льготу на ввоз 100 тыс. тонн картофеля, 100 тыс. тонн репчатого лука, 35 тыс. тонн белокочанной капусты и 30 тыс. тонн моркови, а Армения — на поставки 5 тыс. тонн репчатого лука. Кыргызстану разрешен беспошлинный импорт 50 тыс. тонн картофеля, 5 тыс. тонн томатов, 500 тонн брокколи и 400 тонн огурцов.

Особое внимание в решении уделено наполнению рынков Беларуси и России. Для белорусских потребителей предусмотрены льготные поставки 5,2 тыс. тонн сладкого перца, 600 тонн цветной капусты и брокколи и 200 тонн баклажанов. Российский рынок пополнится аналогичным набором овощей: квоты установлены на ввоз 27 тыс. тонн сладкого стручкового перца и 6,6 тыс. тонн баклажанов.

Установленные льготы будут действовать до 30 июня 2026 года (для томатов в Кыргызстане — до 31 мая 2026-го). Решение вступит в силу через 10 календарных дней с даты его официального опубликования.

Некоторые виды социально значимых овощей на период межсезонья освободят от уплаты ввозной таможенной пошлины
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.04.2026
валюта курс
EUR 3.3869
USD 2.9000
RUB 3.7320
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3668 -0.0199
USD 2.8894 -0.0106
RUB 3.7377 +0.0057
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3860 3.3930
USD 2.8960 2.8980
RUB 3.7200 3.7240
подробнее

Конвертация в банках
на 09.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1700
EUR/RUB 90.8000 91.1993
USD/RUB 77.8000 77.8998
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
