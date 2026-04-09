Совет ЕЭК принял решение временно освободить от ввозной таможенной пошлины ряд социально значимых овощей, сообщает Telegram-канал ведомства.

Мера направлена на поддержку внутреннего рынка в период межсезонья и коснется продукции, предназначенной для розничной продажи.

В рамках установленных квот страны союза смогут закупать необходимые объемы продуктов без дополнительных затрат. Например, Казахстан получил льготу на ввоз 100 тыс. тонн картофеля, 100 тыс. тонн репчатого лука, 35 тыс. тонн белокочанной капусты и 30 тыс. тонн моркови, а Армения — на поставки 5 тыс. тонн репчатого лука. Кыргызстану разрешен беспошлинный импорт 50 тыс. тонн картофеля, 5 тыс. тонн томатов, 500 тонн брокколи и 400 тонн огурцов.

Особое внимание в решении уделено наполнению рынков Беларуси и России. Для белорусских потребителей предусмотрены льготные поставки 5,2 тыс. тонн сладкого перца, 600 тонн цветной капусты и брокколи и 200 тонн баклажанов. Российский рынок пополнится аналогичным набором овощей: квоты установлены на ввоз 27 тыс. тонн сладкого стручкового перца и 6,6 тыс. тонн баклажанов.

Установленные льготы будут действовать до 30 июня 2026 года (для томатов в Кыргызстане — до 31 мая 2026-го). Решение вступит в силу через 10 календарных дней с даты его официального опубликования.

