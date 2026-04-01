«Решение принято для защиты производителей Евразийского экономического союза с учетом поручения глав правительств наших стран, согласовавших основные параметры меры. Ставка антидемпинговой пошлины определена в размере 17,23%», – сообщил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Одновременно, по его словам, установлены ежегодные объемы ввоза, в рамках которых эта пошлина не взимается. Указанные объемы для Республики Армения составят 500 тысяч штук, для Республики Беларусь – 1,8 млн штук, для Республики Казахстан – 6 млн штук, для Кыргызской Республики – 500 тыс. штук.

Предусматривается принятие странами необходимых шагов по недопущению вывоза со своих территорий свечей зажигания, ввезенных без взимания антидемпинговой пошлины, в том числе посредством введения лицензирования или выдачи подтверждения целевого назначения для производства моторных транспортных средств и их последующего гарантийного обслуживания.

Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.