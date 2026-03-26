Беларусь нацелена на активную совместную работу по развитию евразийской интеграции. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, которое проходит в Шымкенте (Казахстан), сообщает пресс-служба Правительства.

"Беларусь нацелена на активную совместную работу по дальнейшему развитию евразийской интеграции. Наша встреча проходит в период острой фазы турбулентности в мировой экономике. Правильнее сказать - очередной фазы. Это еще раз подчеркивает ценность нашей общности в рамках ЕАЭС и необходимость продолжать его строительство. Евразийский экономический союз должен оставаться для нас надежной площадкой, гарантирующей стабильность и уверенный рост экономик, а для других стран - служить мощным маяком экономического прагматизма. Важно сохранить главное достижение евразийской интеграции - емкий внутренний рынок без границ, ограничений и излишнего протекционизма, обеспеченный производственными мощностями и исчерпывающей ресурсной базой", - сказал Александр Турчин.

По его мнению, сегодня стремления к более тесной кооперации уже недостаточно. "Геополитический контекст заставляет смотреть на задачи региональной экономической интеграции с несколько иного ракурса. Необходимо обеспечить социально-экономическое развитие наших стран, способное устойчиво противостоять широкому спектру внешних вызовов в условиях нарастающей фрагментации мировой экономики. Именно такой стратегический замысел сформулирован лидерами наших государств в Договоре о ЕАЭС. В связи с этим мы ожидаем скорейшего начала слаженной, дебюрократизированной и конкретной работы на площадке ЕЭК по всем приоритетам, заложенным в плане реализации декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС", - подчеркнул премьер-министр.

Премьер-министр высказался о практической реализации амбициозных планов по развитию ЕАЭС в качестве значимого экономического полюса притяжения в мире.

"Понятно, что реализовать амбициозные планы развития ЕАЭС в качестве значимого экономического полюса притяжения в мире невозможно без проактивного подхода в международном позиционировании нашего объединения. Следует продолжить системную работу по расширению круга стран, с которыми государства - члены ЕАЭС развивают сотрудничество на принципах свободной торговли. Работа по практической реализации торговых соглашений, заключенных с нашими друзьями - Вьетнамом, Сербией, Ираном, Монголией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Индонезией, должна быть на особом контроле ЕЭК на постоянной основе", - сказал Александр Турчин.

По его мнению, останавливаться на достигнутом нельзя, нужно активно идти навстречу партнерам в Азии, Африке, арабском мире, Латинской Америке. "Не надо отказываться от тех, кто заинтересован в выстраивании конструктивного сотрудничества", - подчеркнул премьер-министр.

"При этом, проецируя свой интерес на дальнее зарубежье, важно не упустить наших ближайших соседей по СНГ. Нужно завершить работу по подписанию плана мероприятий на 2026-2030 годы по реализации Меморандума об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и Исполнительным комитетом СНГ. Предлагаю сделать это в мае текущего года на полях Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского экономического форума", - отметил Глава белорусского Правительства.