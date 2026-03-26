Страны ЕАЭС в условиях современных вызовов намерены объединять усилия и развивать промкооперацию. Об этом заявила журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич в Шымкенте (Казахстан), где 26-27 марта проходит заседание Евразийского межправительственного совета с участием премьер-министра Беларуси Александра Турчина, сообщает пресс-служба Правительства.

"Вчера в закрытом формате главы правительств обсудили внешнеэкономическую ситуацию, те вызовы, с которыми наши страны сталкиваются. Все подчеркнули, что нам надо на эти вызовы смотреть вместе и отвечать на них точно так же вместе. Поэтому очень большое внимание на этом заседании Евразийского межправсовета уделяется вопросам развития промышленной кооперации, финансовой поддержки, объединения усилий, соединения потенциала всех стран для того, чтобы уже в индустрию 5.0 вступать вместе. Причем показательно, что все это идет в контексте развития информационных технологий, цифровизации, поэтому мы говорим и о поддержке цифровых платформ, и о развитии промышленной кооперации, о финансировании совместных промышленных проектов. Напомню, в рамках ЕАЭС финансирование идет, когда есть три страны, участвующие в промышленной кооперации. Мы блоками движемся и закрываем все те пробелы и те проблемы, с которыми мы сталкиваемся", - сказала Наталья Петкевич.

Заместитель премьер-министра отметила: для того, чтобы развивать кооперацию, у стран не получится защищать исключительно собственные интересы, надо двигаться в ногу. Мировая ситуация подталкивает к пониманию ценности исторической общности и кооперационных связей, подчеркнула вице-премьер.

Информационные технологии и цифровизация выступают краеугольным камнем председательства Казахстана в ЕАЭС в 2026 году. "Нам тут есть чем гордиться, потому что все-таки первопроходцем была наша страна. Наш Парк высоких технологий объединил весь интеллектуальный потенциал страны. Это уникальное явление, и аналогов этому по длительности, по заложенным основам на постсоветском пространстве еще нет, все пошли уже за нами", - обратила внимание Наталья Петкевич.