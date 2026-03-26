Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ПЕТКЕВИЧ: СТРАНЫ ЕАЭС НАМЕРЕНЫ ОБЪЕДИНЯТЬ УСИЛИЯ И РАЗВИВАТЬ ПРОМКООПЕРАЦИЮ


13:00 27.03.2026

Страны ЕАЭС в условиях современных вызовов намерены объединять усилия и развивать промкооперацию. Об этом заявила журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич в Шымкенте (Казахстан), где 26-27 марта проходит заседание Евразийского межправительственного совета с участием премьер-министра Беларуси Александра Турчина, сообщает пресс-служба Правительства.

"Вчера в закрытом формате главы правительств обсудили внешнеэкономическую ситуацию, те вызовы, с которыми наши страны сталкиваются. Все подчеркнули, что нам надо на эти вызовы смотреть вместе и отвечать на них точно так же вместе. Поэтому очень большое внимание на этом заседании Евразийского межправсовета уделяется вопросам развития промышленной кооперации, финансовой поддержки, объединения усилий, соединения потенциала всех стран для того, чтобы уже в индустрию 5.0 вступать вместе. Причем показательно, что все это идет в контексте развития информационных технологий, цифровизации, поэтому мы говорим и о поддержке цифровых платформ, и о развитии промышленной кооперации, о финансировании совместных промышленных проектов. Напомню, в рамках ЕАЭС финансирование идет, когда есть три страны, участвующие в промышленной кооперации. Мы блоками движемся и закрываем все те пробелы и те проблемы, с которыми мы сталкиваемся", - сказала Наталья Петкевич.

Заместитель премьер-министра отметила: для того, чтобы развивать кооперацию, у стран не получится защищать исключительно собственные интересы, надо двигаться в ногу. Мировая ситуация подталкивает к пониманию ценности исторической общности и кооперационных связей, подчеркнула вице-премьер.

Информационные технологии и цифровизация выступают краеугольным камнем председательства Казахстана в ЕАЭС в 2026 году. "Нам тут есть чем гордиться, потому что все-таки первопроходцем была наша страна. Наш Парк высоких технологий объединил весь интеллектуальный потенциал страны. Это уникальное явление, и аналогов этому по длительности, по заложенным основам на постсоветском пространстве еще нет, все пошли уже за нами", - обратила внимание Наталья Петкевич.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.03.2026
валюта курс
EUR 3.4266
USD 2.9652
RUB 3.6501
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4123 -0.0077
USD 2.9652 +0.0151
RUB 3.6501 -0.0151
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4110 3.4100
USD 2.9530 2.9550
RUB 3.6530 3.6600
подробнее

Конвертация в банках
на 27.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1525 1.1550
EUR/RUB 93.3000 93.3968
USD/RUB 80.7000 80.8900
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
