Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ВОПРОСЫ МАРКИРОВКИ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ОБСУДИЛИ НА ПЛОЩАДКЕ ЕЭК


11:10 27.03.2026

Вопросы маркировки ювелирных изделий обсудили на площадке Евразийской экономической комиссии.

Как сообщает Telegram-канал Министерства финансов, в ходе встречи акцент сделан на применении общих правил маркировки драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на территории союза.

Напоминаем, с 1 января маркировка ювелирных и других изделий средствами идентификации обязательна (Указ Президента «О маркировке ювелирных и других изделий»).

В настоящее время промаркировано более 4 801,9 тыс. шт. ювелирных и других изделий (с учетом пилотного проекта), из них за период действия обязательной маркировки – более 645,5 тыс. шт.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.03.2026
валюта курс
EUR 3.4266
USD 2.9652
RUB 3.6501
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4123 -0.0077
USD 2.9652 +0.0151
RUB 3.6501 -0.0151
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4100 3.4290
USD 2.9550 2.9700
RUB 3.6350 3.6490
подробнее

Конвертация в банках
на 27.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1530 1.1620
EUR/RUB 93.5000 94.4020
USD/RUB 81.0000 81.6993
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
