Вопросы маркировки ювелирных изделий обсудили на площадке Евразийской экономической комиссии.

Как сообщает Telegram-канал Министерства финансов, в ходе встречи акцент сделан на применении общих правил маркировки драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на территории союза.

Напоминаем, с 1 января маркировка ювелирных и других изделий средствами идентификации обязательна (Указ Президента «О маркировке ювелирных и других изделий»).

В настоящее время промаркировано более 4 801,9 тыс. шт. ювелирных и других изделий (с учетом пилотного проекта), из них за период действия обязательной маркировки – более 645,5 тыс. шт.