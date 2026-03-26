|27.03.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ВОПРОСЫ МАРКИРОВКИ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ОБСУДИЛИ НА ПЛОЩАДКЕ ЕЭК
11:10 27.03.2026
Вопросы маркировки ювелирных изделий обсудили на площадке Евразийской экономической комиссии.
Как сообщает Telegram-канал Министерства финансов, в ходе встречи акцент сделан на применении общих правил маркировки драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на территории союза.
Напоминаем, с 1 января маркировка ювелирных и других изделий средствами идентификации обязательна (Указ Президента «О маркировке ювелирных и других изделий»).
В настоящее время промаркировано более 4 801,9 тыс. шт. ювелирных и других изделий (с учетом пилотного проекта), из них за период действия обязательной маркировки – более 645,5 тыс. шт.
