26.03.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЕЭК ПРИЗЫВАЕТ РАЗВИВАТЬ КООПЕРАЦИЮ И ЗАМКНУТЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ В ЕАЭС


16:26 26.03.2026

Заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Виталий Вовк принял участие в Пятой Евразийской конференции «Редкие и редкоземельные металлы 2026» в Москве, где традиционно обсуждались актуальные вопросы, касающиеся добычи и использования названных металлов, в том числе с применением кооперационного потенциала стран Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, участники конференции отметили, что редкие и редкоземельные металлы сегодня являются основным ресурсом мировой экономики, включая государства ЕАЭС. Этот ресурс, по сути, определяет развитие передовых технологий, микроэлектроники и цифровых сервисов, обеспечивает глобальный энергетический переход. Сегодня без таких полезных ископаемых невозможно представить прогресс в наукоемких отраслях промышленности.

Виталий Вовк отметил важную роль, которую играют в этой сфере страны Евразийского экономического союза. В частности, Россия занимает второе место в мире по запасам редких и редкоземельных металлов (17% от мировых), уступая лишь Китаю. Согласно последним исследованиям, Казахстан по прогнозным запасам редкоземельных металлов также может выйти в мировые лидеры.

«Несмотря на солидную сырьевую базу, наше интеграционное объединение сталкивается с системными проблемами, препятствующими созданию замкнутого цикла добавленной стоимости, включая нехватку мощностей разделения и очистки, высокую капиталоемкость, экологические риски», – высказал беспокойство представитель ЕЭК.

По его словам, необходимо создавать условия для трансформации ЕАЭС из поставщика сырья в самостоятельного игрока мирового рынка высокотехнологичной продукции. Целесообразно стимулировать потребление редких металлов в высокотехнологичных отраслях, организовать обмен опытом по вопросам развития технологий добычи и обогащения редких металлов, развивать промышленное сотрудничество в производстве оборудования, которое применяется в отрасли.

Особое внимание Виталий Вовк уделил запущенному в рамках ЕАЭС механизму финансового содействия кооперационным проектам, основная задача которого заключается в поддержке предпринимателей стран «пятерки» на наднациональном уровне путем формирования таких проектов в промышленности с использованием потенциала всех государств-членов.

Евразийская конференция «Редкие и редкоземельные металлы» – профессиональная площадка, деятельность которой направлена на консолидацию отраслевых компетенций – от геологоразведки до выпуска конечной продукции и адаптации потребителей к отечественному сырью. В программе конференции 2026 года приняли участие представители стран ЕАЭС (России, Казахстана и Кыргызстана), а также Монголии.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.03.2026
валюта курс
EUR 3.4266
USD 2.9652
RUB 3.6501
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4123 -0.0077
USD 2.9652 +0.0151
RUB 3.6501 -0.0151
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4220 3.4230
USD 2.9530 2.9590
RUB 3.6420 3.6560
подробнее

Конвертация в банках
на 26.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1560 1.1600
EUR/RUB 93.6000 94.1500
USD/RUB 80.7500 80.9000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
