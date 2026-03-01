Заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Виталий Вовк принял участие в Пятой Евразийской конференции «Редкие и редкоземельные металлы 2026» в Москве, где традиционно обсуждались актуальные вопросы, касающиеся добычи и использования названных металлов, в том числе с применением кооперационного потенциала стран Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, участники конференции отметили, что редкие и редкоземельные металлы сегодня являются основным ресурсом мировой экономики, включая государства ЕАЭС. Этот ресурс, по сути, определяет развитие передовых технологий, микроэлектроники и цифровых сервисов, обеспечивает глобальный энергетический переход. Сегодня без таких полезных ископаемых невозможно представить прогресс в наукоемких отраслях промышленности.

Виталий Вовк отметил важную роль, которую играют в этой сфере страны Евразийского экономического союза. В частности, Россия занимает второе место в мире по запасам редких и редкоземельных металлов (17% от мировых), уступая лишь Китаю. Согласно последним исследованиям, Казахстан по прогнозным запасам редкоземельных металлов также может выйти в мировые лидеры.

«Несмотря на солидную сырьевую базу, наше интеграционное объединение сталкивается с системными проблемами, препятствующими созданию замкнутого цикла добавленной стоимости, включая нехватку мощностей разделения и очистки, высокую капиталоемкость, экологические риски», – высказал беспокойство представитель ЕЭК.

По его словам, необходимо создавать условия для трансформации ЕАЭС из поставщика сырья в самостоятельного игрока мирового рынка высокотехнологичной продукции. Целесообразно стимулировать потребление редких металлов в высокотехнологичных отраслях, организовать обмен опытом по вопросам развития технологий добычи и обогащения редких металлов, развивать промышленное сотрудничество в производстве оборудования, которое применяется в отрасли.

Особое внимание Виталий Вовк уделил запущенному в рамках ЕАЭС механизму финансового содействия кооперационным проектам, основная задача которого заключается в поддержке предпринимателей стран «пятерки» на наднациональном уровне путем формирования таких проектов в промышленности с использованием потенциала всех государств-членов.

Евразийская конференция «Редкие и редкоземельные металлы» – профессиональная площадка, деятельность которой направлена на консолидацию отраслевых компетенций – от геологоразведки до выпуска конечной продукции и адаптации потребителей к отечественному сырью. В программе конференции 2026 года приняли участие представители стран ЕАЭС (России, Казахстана и Кыргызстана), а также Монголии.