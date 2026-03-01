|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.03.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЕЭК ПРИЗЫВАЕТ РАЗВИВАТЬ КООПЕРАЦИЮ И ЗАМКНУТЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ В ЕАЭС
16:26 26.03.2026
Заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Виталий Вовк принял участие в Пятой Евразийской конференции «Редкие и редкоземельные металлы 2026» в Москве, где традиционно обсуждались актуальные вопросы, касающиеся добычи и использования названных металлов, в том числе с применением кооперационного потенциала стран Евразийского экономического союза.
Как сообщает ЕЭК, участники конференции отметили, что редкие и редкоземельные металлы сегодня являются основным ресурсом мировой экономики, включая государства ЕАЭС. Этот ресурс, по сути, определяет развитие передовых технологий, микроэлектроники и цифровых сервисов, обеспечивает глобальный энергетический переход. Сегодня без таких полезных ископаемых невозможно представить прогресс в наукоемких отраслях промышленности.
Виталий Вовк отметил важную роль, которую играют в этой сфере страны Евразийского экономического союза. В частности, Россия занимает второе место в мире по запасам редких и редкоземельных металлов (17% от мировых), уступая лишь Китаю. Согласно последним исследованиям, Казахстан по прогнозным запасам редкоземельных металлов также может выйти в мировые лидеры.
«Несмотря на солидную сырьевую базу, наше интеграционное объединение сталкивается с системными проблемами, препятствующими созданию замкнутого цикла добавленной стоимости, включая нехватку мощностей разделения и очистки, высокую капиталоемкость, экологические риски», – высказал беспокойство представитель ЕЭК.
По его словам, необходимо создавать условия для трансформации ЕАЭС из поставщика сырья в самостоятельного игрока мирового рынка высокотехнологичной продукции. Целесообразно стимулировать потребление редких металлов в высокотехнологичных отраслях, организовать обмен опытом по вопросам развития технологий добычи и обогащения редких металлов, развивать промышленное сотрудничество в производстве оборудования, которое применяется в отрасли.
Особое внимание Виталий Вовк уделил запущенному в рамках ЕАЭС механизму финансового содействия кооперационным проектам, основная задача которого заключается в поддержке предпринимателей стран «пятерки» на наднациональном уровне путем формирования таких проектов в промышленности с использованием потенциала всех государств-членов.
Евразийская конференция «Редкие и редкоземельные металлы» – профессиональная площадка, деятельность которой направлена на консолидацию отраслевых компетенций – от геологоразведки до выпуска конечной продукции и адаптации потребителей к отечественному сырью. В программе конференции 2026 года приняли участие представители стран ЕАЭС (России, Казахстана и Кыргызстана), а также Монголии.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.03.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 26.03.2026
Курсы в банках
на 26.03.2026
Конвертация в банках
на 26.03.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте