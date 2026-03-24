Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила антидемпинговую пошлину в отношении грузовых шин, происходящих из Китайской Народной Республики, по 13 ноября 2026 года включительно.

Как сообщает ЕЭК, срок действия применяемой меры должен был истечь 29 июня 2026 года. Однако в адрес Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК поступило заявление, по результатам рассмотрения которого 14 ноября 2025 года начато повторное антидемпинговое расследование.

«Нормативной базой ЕАЭС предусмотрено продление срока применения действующей антидемпинговой меры на период проведения повторного расследования, которое должно быть завершено в течение 12 месяцев с даты его начала», – напомнили в торговом блоке ЕЭК.

Антидемпинговая мера в отношении грузовых шин из КНР в форме антидемпинговой пошлины применяется в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2015 года № 154. Размер пошлины составляет от 14,79 до 35,35% от таможенной стоимости в зависимости от компании-производителя.