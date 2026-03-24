ЕЭК: АНТИДЕМПИНГОВАЯ ПОШЛИНА НА ГРУЗОВЫЕ ШИНЫ ИЗ КНР ПРОДЛЕНА НА ВРЕМЯ ПОВТОРНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ


09:00 25.03.2026

Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила антидемпинговую пошлину в отношении грузовых шин, происходящих из Китайской Народной Республики, по 13 ноября 2026 года включительно.

Как сообщает ЕЭК, срок действия применяемой меры должен был истечь 29 июня 2026 года. Однако в адрес Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК поступило заявление, по результатам рассмотрения которого 14 ноября 2025 года начато повторное антидемпинговое расследование.

«Нормативной базой ЕАЭС предусмотрено продление срока применения действующей антидемпинговой меры на период проведения повторного расследования, которое должно быть завершено в течение 12 месяцев с даты его начала», – напомнили в торговом блоке ЕЭК.

Антидемпинговая мера в отношении грузовых шин из КНР в форме антидемпинговой пошлины применяется в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2015 года № 154. Размер пошлины составляет от 14,79 до 35,35% от таможенной стоимости в зависимости от компании-производителя.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.03.2026
валюта курс
EUR 3.4231
USD 2.9519
RUB 3.6507
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4149 -0.0059
USD 2.9519 -0.0246
RUB 3.6507 +0.0257
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4000 3.4200
USD 2.9300 2.9440
RUB 3.6520 3.6600
подробнее

Конвертация в банках
на 25.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1550 1.1640
EUR/RUB 93.0000 93.8000
USD/RUB 80.3000 80.6000
подробнее
