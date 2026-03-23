|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.03.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЕЭК И СТРАНЫ ЕАЭС РАБОТАЮТ НАД НОВЫМИ ТАМОЖЕННЫМИ УПРОЩЕНИЯМИ ДЛЯ БИЗНЕСА
10:36 24.03.2026
Новые упрощения для уполномоченного экономического оператора (УЭО), направленные на расширение возможности осуществления самостоятельных операций на площадках оператора, ускоренного выпуска товаров, а также администрирования института УЭО в Евразийском экономическом союзе обсудили на заседании профильной рабочей группы по совершенствованию института УЭО в ЕАЭС при Консультативном комитете по таможенному регулированию под руководством директора Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии Куата Рахимова.
Как сообщает ЕЭК, эксперты одобрили перечень операций с товарами УЭО, находящимися на временном хранении на площадках оператора или на хранении под процедурой таможенного склада, совершаемых без разрешения таможенного органа.
Это позволит оператору не обращаться в таможенный орган, что поможет предпринимателям упростить операции с товарами по подготовке к последующей продаже и транспортировке. Таким образом, снижается нагрузка на бизнес
Члены рабочей группы обсудили доработку упрощенного предварительного таможенного декларирования, направленного на ускорение перемещения товаров УЭО и уменьшение бизнес-расходов. Такое упрощение расширит возможности предварительного таможенного декларирования для категории компаний низкого уровня риска.
В частности, они смогут выпускать товары при их прибытии в автомобильные пункты пропуска без предъявления во внутреннем таможенном органе.
Рассмотрены и вопросы правоприменительной практики, связанные с определением даты вступления в силу свидетельства о включении юридического лица в реестр УЭО и отражением необходимых сведений в общем реестре УЭО.
Кроме того, по предложению бизнеса обсуждена практическая реализация возможности завершения процедуры таможенного транзита на площадках УЭО, если транзит завершается в другом государстве Союза.
Институт уполномоченного экономического оператора – международно признанный стандарт партнёрской программы, а УЭО – особая категория юридических лиц, которым предоставляются упрощения при проведении таможенных операций и таможенного контроля как лицам, отвечающим определенным требованиям.
Рабочая группа по развитию института УЭО в странах ЕАЭС создана в 2014 году. Она вырабатывает предложения по совершенствованию и развитию в Союзе института уполномоченного экономического оператора.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.03.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2026
Курсы в банках
на 24.03.2026
Конвертация в банках
на 24.03.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте