Новые упрощения для уполномоченного экономического оператора (УЭО), направленные на расширение возможности осуществления самостоятельных операций на площадках оператора, ускоренного выпуска товаров, а также администрирования института УЭО в Евразийском экономическом союзе обсудили на заседании профильной рабочей группы по совершенствованию института УЭО в ЕАЭС при Консультативном комитете по таможенному регулированию под руководством директора Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии Куата Рахимова.

Как сообщает ЕЭК, эксперты одобрили перечень операций с товарами УЭО, находящимися на временном хранении на площадках оператора или на хранении под процедурой таможенного склада, совершаемых без разрешения таможенного органа.

Это позволит оператору не обращаться в таможенный орган, что поможет предпринимателям упростить операции с товарами по подготовке к последующей продаже и транспортировке. Таким образом, снижается нагрузка на бизнес

Члены рабочей группы обсудили доработку упрощенного предварительного таможенного декларирования, направленного на ускорение перемещения товаров УЭО и уменьшение бизнес-расходов. Такое упрощение расширит возможности предварительного таможенного декларирования для категории компаний низкого уровня риска.

В частности, они смогут выпускать товары при их прибытии в автомобильные пункты пропуска без предъявления во внутреннем таможенном органе.

Рассмотрены и вопросы правоприменительной практики, связанные с определением даты вступления в силу свидетельства о включении юридического лица в реестр УЭО и отражением необходимых сведений в общем реестре УЭО.

Кроме того, по предложению бизнеса обсуждена практическая реализация возможности завершения процедуры таможенного транзита на площадках УЭО, если транзит завершается в другом государстве Союза.

Институт уполномоченного экономического оператора – международно признанный стандарт партнёрской программы, а УЭО – особая категория юридических лиц, которым предоставляются упрощения при проведении таможенных операций и таможенного контроля как лицам, отвечающим определенным требованиям.

Рабочая группа по развитию института УЭО в странах ЕАЭС создана в 2014 году. Она вырабатывает предложения по совершенствованию и развитию в Союзе института уполномоченного экономического оператора.