|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.03.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
С 15 АПРЕЛЯ РАСШИРЯЕТСЯ РЕЕСТР ТОВАРОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ГОСЗАКУПКАХ В ЕАЭС
15:24 20.03.2026
Изменения Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей госзакупок вступят в силу 15 апреля.
Совет Евразийской экономической комиссии внёс изменения в Правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для обеспечения доступа к государственным закупкам стран Евразийского экономического союза.
Как сообщает ЕЭК, это обеспечит бизнесу возможность включения в Евразийский реестр промышленных товаров по 31 новому товарному наименованию, среди которых пестициды, присадки к топливу, специальные виды полиэтилена, эпоксидные и алкидные смолы, генераторные установки, кассовые терминалы, компьютеры, мониторы.
Для обеспечения национального режима в Правила включен механизм заблаговременного информирования Комиссии и государств-членов об изменениях национального законодательства по вопросам подтверждения страны происхождения товаров для целей госзакупок.
Евразийский реестр промышленных товаров ведется для обеспечения доступа к госзакупкам стран ЕАЭС, в которых установлены преференции, ограничения и запреты в отношении товаров из других государств-членов и (или) третьих стран.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.03.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 20.03.2026
Курсы в банках
на 20.03.2026
Конвертация в банках
на 20.03.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте