Изменения Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей госзакупок вступят в силу 15 апреля.

Совет Евразийской экономической комиссии внёс изменения в Правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для обеспечения доступа к государственным закупкам стран Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, это обеспечит бизнесу возможность включения в Евразийский реестр промышленных товаров по 31 новому товарному наименованию, среди которых пестициды, присадки к топливу, специальные виды полиэтилена, эпоксидные и алкидные смолы, генераторные установки, кассовые терминалы, компьютеры, мониторы.

Для обеспечения национального режима в Правила включен механизм заблаговременного информирования Комиссии и государств-членов об изменениях национального законодательства по вопросам подтверждения страны происхождения товаров для целей госзакупок.

Евразийский реестр промышленных товаров ведется для обеспечения доступа к госзакупкам стран ЕАЭС, в которых установлены преференции, ограничения и запреты в отношении товаров из других государств-членов и (или) третьих стран.