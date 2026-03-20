Совет директоров Банка России 20 марта 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15,00% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Вместе с тем значимо выросла неопределенность со стороны внешних условий.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.

В январе – феврале текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 10,2% в пересчете на год после 4,4% в 4к25. Аналогичный показатель базовой инфляции в среднем составил 7,0% после 5,0% в предыдущем квартале. Годовая инфляция, по оценке на 16 марта, составила 5,9%.

В феврале текущий рост цен существенно замедлился после исчерпания влияния разовых факторов начала года. С их исключением оценка устойчивой инфляции в целом находится в диапазоне 4–5% в пересчете на год.

Инфляционные ожидания с февраля значимо не изменились. Их сохранение на повышенном уровне может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.

Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. Оперативные данные и опросы предприятий говорят о замедлении роста экономической активности в начале 2026 года. Наблюдается некоторое охлаждение потребительского спроса после сильной динамики в конце 2025 года, которая в значительной степени была связана с ожиданиями повышения НДС и утилизационного сбора. На более сдержанный внутренний спрос также указывают деловые настроения бизнеса.

Напряженность на рынке труда постепенно снижается. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться и находится на минимальном значении с середины 2023 года. Компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году по сравнению с 2023–2025 годами. При этом безработица остается на исторических минимумах, а рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда.

Денежно-кредитные условия немного смягчились, но остаются жесткими. Процентные ставки уменьшились в большинстве сегментов финансового рынка. Неценовые условия банковского кредитования по-прежнему жесткие.

Кредитная активность в начале 2026 года сдержанная. Склонность домашних хозяйств к сбережению остается высокой.

Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Основные проинфляционные риски связаны с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне усиления геополитической напряженности, а также с более длительным отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высокими инфляционными ожиданиями. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.

Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики. На среднесрочном горизонте бюджетная политика будет способствовать замедлению инфляции. В случае изменения параметров бюджетной политики может потребоваться корректировка проводимой денежно-кредитной политики.

1 апреля 2026 года Банк России опубликует Резюме обсуждения ключевой ставки.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 апреля 2026 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России и среднесрочного прогноза – 13:30 по московскому времени.