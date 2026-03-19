Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ КОНТРОЛЯ ЗА ГОСЗАКУПКАМИ ОБСУЖДЕНЫ АУДИТОРАМИ СТРАН СНГ
11:28 20.03.2026
Представители Комитета государственного контроля Беларуси приняли участие в онлайн-семинаре на тему «Аудит государственных закупок», сообщает Telegram-канал КГК.
Организатором мероприятия выступила Счетная палата Российской Федерации. В семинаре приняли участие представители высших органов аудита (ВОА) стран СНГ.
На семинаре обсуждены:
ключевые проекты Рабочей группы ИНТОСАИ по аудиту государственных закупок (практическое руководство, курс по аудиту госзакупок);
аспекты применения в контрольной и аудиторской деятельности Руководства ИНТОСАИ по аудиту государственных закупок;
подготовка к предстоящим мероприятиям, в т.ч. заседанию Рабочей группы ИНТОСАИ (запланировано на июнь-июль 2026 г.).
Комитет государственного контроля является членом Рабочей группы ИНТОСАИ (Международная организация высших органов финансового контроля) по аудиту государственных закупок. В состав Рабочей группы входят представители ВОА 20 государств мира.
