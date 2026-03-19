АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ КОНТРОЛЯ ЗА ГОСЗАКУПКАМИ ОБСУЖДЕНЫ АУДИТОРАМИ СТРАН СНГ


11:28 20.03.2026

Представители Комитета государственного контроля Беларуси приняли участие в онлайн-семинаре на тему «Аудит государственных закупок», сообщает Telegram-канал КГК.

Организатором мероприятия выступила Счетная палата Российской Федерации. В семинаре приняли участие представители высших органов аудита (ВОА) стран СНГ.

На семинаре обсуждены:

ключевые проекты Рабочей группы ИНТОСАИ по аудиту государственных закупок (практическое руководство, курс по аудиту госзакупок);

аспекты применения в контрольной и аудиторской деятельности Руководства ИНТОСАИ по аудиту государственных закупок;

подготовка к предстоящим мероприятиям, в т.ч. заседанию Рабочей группы ИНТОСАИ (запланировано на июнь-июль 2026 г.).

Комитет государственного контроля является членом Рабочей группы ИНТОСАИ (Международная организация высших органов финансового контроля) по аудиту государственных закупок. В состав Рабочей группы входят представители ВОА 20 государств мира.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.03.2026
валюта курс
EUR 3.4652
USD 3.0184
RUB 3.6056
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4628 +0.0164
USD 3.0184 +0.0238
RUB 3.6056 -0.0402
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4850 3.5100
USD 3.0300 3.0500
RUB 3.5600 3.5900
подробнее

Конвертация в банках
на 20.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1520 1.1560
EUR/RUB 97.0000 99.0001
USD/RUB 85.0000 85.9993
подробнее
