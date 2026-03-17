18.03.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЕАЭС И АСЕАН ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ МОРСКИХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
13:13 18.03.2026
На площадке ЕЭК состоялся отраслевой совместный семинар ЕАЭС – АСЕАН на тему «Обмен опытом в сфере морских грузоперевозок».
Как сообщает ЕЭК, участники семинара обсудили текущее состояние и перспективы развития морских грузоперевозок стран АСЕАН и государств-членов ЕАЭС, вопросы обеспечения безопасности в данной сфере, а также вопросы цифровизации на морском транспорте.
«Учитывая наше уникальное географическое и геоэкономическое положение, высокий транзитный и промышленный потенциал, важной задачей становится координация усилий для развития транспортных коридоров и создания логистических хабов. При этом, морские грузоперевозки играют ключевую роль в международной торговле, наше взаимодействие и обмен опытом в этой сфере могут значительно укрепить экономические связи между нашими регионами», - отметил в своем приветствии к участникам семинара министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.
