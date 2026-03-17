ЕАЭС И АСЕАН ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ МОРСКИХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК


13:13 18.03.2026

На площадке ЕЭК состоялся отраслевой совместный семинар ЕАЭС – АСЕАН на тему «Обмен опытом в сфере морских грузоперевозок».

Как сообщает ЕЭК, участники семинара обсудили текущее состояние и перспективы развития морских грузоперевозок стран АСЕАН и государств-членов ЕАЭС, вопросы обеспечения безопасности в данной сфере, а также вопросы цифровизации на морском транспорте.

«Учитывая наше уникальное географическое и геоэкономическое положение, высокий транзитный и промышленный потенциал, важной задачей становится координация усилий для развития транспортных коридоров и создания логистических хабов. При этом, морские грузоперевозки играют ключевую роль в международной торговле, наше взаимодействие и обмен опытом в этой сфере могут значительно укрепить экономические связи между нашими регионами», - отметил в своем приветствии к участникам семинара министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.03.2026
валюта курс
EUR 3.4076
USD 2.9595
RUB 3.6594
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3889 +0.0272
USD 2.9595 +0.0132
RUB 3.6594 -0.0115
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4440 3.4450
USD 2.9950 2.9990
RUB 3.6310 3.6350
подробнее

Конвертация в банках
на 18.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1515 1.1555
EUR/RUB 94.7000 95.0000
USD/RUB 82.4000 82.8000
подробнее
