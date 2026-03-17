Коллегия Евразийской экономической комиссии 17 марта определила перспективные направления развития промышленного сотрудничества стран Евразийского экономического союза в сфере сельскохозяйственного машиностроения.

Как сообщает ЕЭК, в частности, предусматриваются развитие кооперации между изготовителями сельхозтехники и комплектующих для неё, стимулирование повышения качества производимых в странах ЕАЭС узлов и комплектующих для такой техники, принятие мер по организации производства беспилотной сельхозтехники путем налаживания кооперационных связей в рамках Союза.

«Это позволит систематизировать меры, необходимые для развития промышленности в сфере сельскохозяйственного машиностроения стран ЕАЭС, создать условия для усиления кооперационной составляющей в этой отрасли», – отметила Гоар Барсегян.