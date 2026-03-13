Заседание Совета Евразийской экономической комиссии состоялось 13 марта. Об его итогах рассказала Заместитель Премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич, сообщает пресс-служба Правительства.

"Это наше последнее заседание совета перед Евразийским межправсоветом, поэтому мы, собственно, подготовили весь пакет документов для рассмотрения Премьер-министрами и сформировали ту повестку дня, которая в Казахстане буквально через полторы недели будет рассматриваться", - сообщила Наталья Петкевич.

По ее словам, впервые очень много внимания на заседании было уделено вопросам цифровой повестки в рамках ЕАЭС, развития искусственного интеллекта и координации усилий стран "пятерки" в данном направлении. "Очень большой блок вопросов в связи с геополитическими условиями был посвящен защите нашего потребительского рынка, обеспечению наших граждан необходимыми товарами, чтобы не было дефицита тех или иных товаров, связанного с погодными условиями и с определенными ограничениями поставок. Для этого нужно принимать определенные меры регулирования в рамках нашего таможенного пространства. И по этим вопросам где-то мы пришли к консенсусу, приняли решения по отдельным товарным позициям. Где-то мы еще доработаем, но понимание есть, и мы примем решение так, чтобы граждане не испытывали дефицит тех или иных товаров, прежде всего, конечно, продуктов питания", - сказала вице-премьер.

Значительное внимание было уделено развитию промышленной кооперации в ЕАЭС. "Мы идем в направлении дебюрократизации и развития программы промышленной кооперации с тем, чтобы финансирование промышленных проектов на нашу "пятерку", в которых будут задействованы субъекты хозяйствования нескольких стран, шло более оперативно, был более быстрый и дебюрократизированный доступ к финансовым ресурсам", - обратила внимание Наталья Петкевич.

"Очень долго - наверное, несколько месяцев - мы шли, но наконец-то согласовали новые дополнительные товарные позиции, которые смогут участвовать в госзакупках. Это очень сложный процесс, потому что идет поиск компромиссов всех стран, каждый защищает свой национальный рынок. Тем не менее мы все-таки уже пришли к соглашению, и список товаров Евразийского союза, которые могут участвовать в госзакупках, пополнился еще рядом позиций, очень актуальных для наших стран", - отметила она.

Также на заседании принята программа защиты прав потребителей в ЕАЭС, большой блок вопросов касался функционирования единого таможенного пространства, контроля таможенной стоимости налогоемких товаров. "Потому что, учитывая, что наше пространство внутри без границ, мы испытываем определенное давление и по контрафакту, и по несанкционированному ввозу продукции, и по ввозу продукции так называемого серого импорта. Мы заслушали очередной доклад о мониторинге ситуации и наметили шаги, которые нам необходимо еще принять для того, чтобы и повысить налоговзыскаемость, и "очистить" наш рынок", - пояснила Наталья Петкевич.