16.03.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


КООРДИНАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИИ, ЗАЩИТА РЫНКА И ПРОМКООПЕРАЦИЯ. ПЕТКЕВИЧ ОБ ИТОГАХ СОВЕТА ЕЭК В МОСКВЕ


10:41 16.03.2026

Заседание Совета Евразийской экономической комиссии состоялось 13 марта. Об его итогах рассказала Заместитель Премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич, сообщает пресс-служба Правительства.

"Это наше последнее заседание совета перед Евразийским межправсоветом, поэтому мы, собственно, подготовили весь пакет документов для рассмотрения Премьер-министрами и сформировали ту повестку дня, которая в Казахстане буквально через полторы недели будет рассматриваться", - сообщила Наталья Петкевич.

По ее словам, впервые очень много внимания на заседании было уделено вопросам цифровой повестки в рамках ЕАЭС, развития искусственного интеллекта и координации усилий стран "пятерки" в данном направлении. "Очень большой блок вопросов в связи с геополитическими условиями был посвящен защите нашего потребительского рынка, обеспечению наших граждан необходимыми товарами, чтобы не было дефицита тех или иных товаров, связанного с погодными условиями и с определенными ограничениями поставок. Для этого нужно принимать определенные меры регулирования в рамках нашего таможенного пространства. И по этим вопросам где-то мы пришли к консенсусу, приняли решения по отдельным товарным позициям. Где-то мы еще доработаем, но понимание есть, и мы примем решение так, чтобы граждане не испытывали дефицит тех или иных товаров, прежде всего, конечно, продуктов питания", - сказала вице-премьер.

Значительное внимание было уделено развитию промышленной кооперации в ЕАЭС. "Мы идем в направлении дебюрократизации и развития программы промышленной кооперации с тем, чтобы финансирование промышленных проектов на нашу "пятерку", в которых будут задействованы субъекты хозяйствования нескольких стран, шло более оперативно, был более быстрый и дебюрократизированный доступ к финансовым ресурсам", - обратила внимание Наталья Петкевич.

"Очень долго - наверное, несколько месяцев - мы шли, но наконец-то согласовали новые дополнительные товарные позиции, которые смогут участвовать в госзакупках. Это очень сложный процесс, потому что идет поиск компромиссов всех стран, каждый защищает свой национальный рынок. Тем не менее мы все-таки уже пришли к соглашению, и список товаров Евразийского союза, которые могут участвовать в госзакупках, пополнился еще рядом позиций, очень актуальных для наших стран", - отметила она.

Также на заседании принята программа защиты прав потребителей в ЕАЭС, большой блок вопросов касался функционирования единого таможенного пространства, контроля таможенной стоимости налогоемких товаров. "Потому что, учитывая, что наше пространство внутри без границ, мы испытываем определенное давление и по контрафакту, и по несанкционированному ввозу продукции, и по ввозу продукции так называемого серого импорта. Мы заслушали очередной доклад о мониторинге ситуации и наметили шаги, которые нам необходимо еще принять для того, чтобы и повысить налоговзыскаемость, и "очистить" наш рынок", - пояснила Наталья Петкевич.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.03.2026
валюта курс
EUR 3.3597
USD 2.9332
RUB 3.6972
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3625 -0.0187
USD 2.9332 +0.0071
RUB 3.6972 -0.0253
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3850 3.3950
USD 2.9400 2.9440
RUB 3.6700 3.6770
подробнее

Конвертация в банках
на 16.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1470 1.1500
EUR/RUB 91.9000 92.6000
USD/RUB 80.0000 80.5000
подробнее
