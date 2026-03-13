ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.03.2026   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

СТРАНЫ ЕАЭС УСИЛИВАЮТ ЗАЩИТУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ РЫНКОВ


09:15 16.03.2026

Совет Евразийской экономической комиссии утвердил итоги реализации странами Евразийского экономического союза программы защиты прав потребителей за 2022–2025 годы и одобрил проект обновленной программы на период 2026–2030 годов.

Вопрос рассмотрен накануне Всемирного дня прав потребителей, что свидетельствует о высоком приоритете, который государства ЕАЭС придают обеспечению надежной защиты интересов граждан на едином экономическом пространстве Союза.

Как сообщает ЕЭК, новая программа нацелена на модернизацию инфраструктуры защиты потребителей, широкое внедрение цифровых технологий и прогрессивных методов досудебного урегулирования споров.

Важное место в ней отводится повышению уровня информированности граждан путем проведения регулярных информкампаний и создания в странах ЕАЭС удобных цифровых сервисов.

Реализация программы укрепит доверие граждан к рынку Союза и обеспечит дополнительную защиту потребителей в условиях цифровой экономики.

Утверждение одобренного пакета документов планируется на ближайшем заседании Межправительственного совета ЕАЭС.

Ежегодно в преддверии Всемирного дня прав потребителей, отмечаемого 15 марта, государства Евразийского экономического союза проводят масштабные информационные мероприятия. Центральной темой информационной кампании ЕАЭС в 2026 году стала инициатива «В интернете как дома: знай права, покупай осознанно». В рамках кампании запланирована активная просветительская работа, консультационные мероприятия и обучение граждан безопасным правилам приобретения товаров и услуг онлайн.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.03.2026
валюта курс
EUR 3.3597
USD 2.9332
RUB 3.6972
Итоги торгов на БВФБ
на 13.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3625 -0.0187
USD 2.9332 +0.0071
RUB 3.6972 -0.0253
Курсы в банках
на 16.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3850 3.3950
USD 2.9400 2.9440
RUB 3.6700 3.6770
подробнее

Конвертация в банках
на 16.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1470 1.1500
EUR/RUB 91.9000 92.6000
USD/RUB 80.0000 80.5000
подробнее
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте