СТРАНЫ ЕАЭС УСИЛИВАЮТ ЗАЩИТУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ РЫНКОВ

09:15 16.03.2026 Совет Евразийской экономической комиссии утвердил итоги реализации странами Евразийского экономического союза программы защиты прав потребителей за 2022–2025 годы и одобрил проект обновленной программы на период 2026–2030 годов. Вопрос рассмотрен накануне Всемирного дня прав потребителей, что свидетельствует о высоком приоритете, который государства ЕАЭС придают обеспечению надежной защиты интересов граждан на едином экономическом пространстве Союза. Как сообщает ЕЭК, новая программа нацелена на модернизацию инфраструктуры защиты потребителей, широкое внедрение цифровых технологий и прогрессивных методов досудебного урегулирования споров. Важное место в ней отводится повышению уровня информированности граждан путем проведения регулярных информкампаний и создания в странах ЕАЭС удобных цифровых сервисов. Реализация программы укрепит доверие граждан к рынку Союза и обеспечит дополнительную защиту потребителей в условиях цифровой экономики. Утверждение одобренного пакета документов планируется на ближайшем заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Ежегодно в преддверии Всемирного дня прав потребителей, отмечаемого 15 марта, государства Евразийского экономического союза проводят масштабные информационные мероприятия. Центральной темой информационной кампании ЕАЭС в 2026 году стала инициатива «В интернете как дома: знай права, покупай осознанно». В рамках кампании запланирована активная просветительская работа, консультационные мероприятия и обучение граждан безопасным правилам приобретения товаров и услуг онлайн.