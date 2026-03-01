ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

СОВЕТ ЕЭК ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О МАРКИРОВКЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ


16:08 13.03.2026

Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 13 марта принял решение, устанавливающее унифицированные правила маркировки в отношении отдельных видов кондитерских изделий в потребительской упаковке.

Как сообщает ЕЭК, согласно подписанному документу страны Евразийского экономического союза будут самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки продукции средствами идентификации на своей территории, уведомляя об этом ЕЭК не позднее, чем за шесть месяцев до начала соответствующих мероприятий.

«Расширение числа маркируемых товарных категорий свидетельствует о развитии общей системы маркировки Союза, позволяющей потребителям убедиться в подлинности продукции, а также повышающей конкурентоспособность добросовестных участников рынка за счет уменьшения незаконного оборота», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Он подчеркнул, что маркировка будет производиться по унифицированным правилам с соблюдением положений базовой технологической организационной модели системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС, утвержденной Решением Совета ЕЭК в 2019 году. Таким образом, будет обеспечиваться взаимное признание кодов, что исключит необходимость перемаркировки товаров при их обращении в Союзе.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.03.2026
валюта курс
EUR 3.3597
USD 2.9332
RUB 3.6972
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3625 -0.0187
USD 2.9332 +0.0071
RUB 3.6972 -0.0253
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3900 3.3950
USD 2.9320 2.9360
RUB 3.6800 3.6900
подробнее

Конвертация в банках
на 13.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1540 1.1570
EUR/RUB 91.9000 92.1900
USD/RUB 79.6000 79.4000
подробнее
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте