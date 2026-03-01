13.03.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
СОВЕТ ЕЭК ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О МАРКИРОВКЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
16:08 13.03.2026
Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 13 марта принял решение, устанавливающее унифицированные правила маркировки в отношении отдельных видов кондитерских изделий в потребительской упаковке.
Как сообщает ЕЭК, согласно подписанному документу страны Евразийского экономического союза будут самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки продукции средствами идентификации на своей территории, уведомляя об этом ЕЭК не позднее, чем за шесть месяцев до начала соответствующих мероприятий.
«Расширение числа маркируемых товарных категорий свидетельствует о развитии общей системы маркировки Союза, позволяющей потребителям убедиться в подлинности продукции, а также повышающей конкурентоспособность добросовестных участников рынка за счет уменьшения незаконного оборота», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Он подчеркнул, что маркировка будет производиться по унифицированным правилам с соблюдением положений базовой технологической организационной модели системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС, утвержденной Решением Совета ЕЭК в 2019 году. Таким образом, будет обеспечиваться взаимное признание кодов, что исключит необходимость перемаркировки товаров при их обращении в Союзе.
