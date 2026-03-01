|О компании
|05.03.2026
|
|
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
В ЕЭК ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ
15:59 05.03.2026
5 марта на заседании Консультативного комитета по естественным монополиям под председательством министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбека Кожошева рассмотрен проект доклада о проделанной работе в сфере естественных монополий за 2025 год, сообщает ЕЭК.
Как следует из представленного доклада, государства-члены Союза ведут активную законотворческую и регуляторную деятельность, связанную с функционированием субъектов естественных монополий в ключевых секторах экономики – от железнодорожного транспорта до энергетики. Отдельное внимание в документе уделено экологическим аспектам и энергоэффективности в сферах естественных монополий.
Участники заседания также рассмотрели вопрос проведения научно-исследовательской работы по оценке и перспективам гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере регулирования естественных монополий, результаты которой позволят выработать рекомендации дальнейшей интеграции в данном направлении.
Доклад (информация) готовится и вносится на рассмотрение Высшего Евразийского экономического совета в соответствии с подпунктом 5 пункта 20 Протокола о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий (Приложение № 20 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года).
|
|
