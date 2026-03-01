Совет Евразийской экономической комиссии предоставил тарифную льготу в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов мяса крупного рогатого скота (КРС), поставляемого в страны Евразийского экономического союза в 2026 году, сообщает ЕЭК.

Речь идет о возможности ввоза товара в следующих объемах: для Армении – до 7,5 тыс. тонн, для Беларуси – до 7,5 тыс. тонн, для Казахстана – до 5 тыс. тонн, для Кыргызстана – до 5 тыс. тонн, для России – до 100 тыс. тонн.

«Принятая мера таможенно-тарифного регулирования представляет собой сбалансированное решение, которое за счет целевого характера, предполагающего подтверждение назначения, поддержит отрасль мясопереработки. При этом оно не окажет негативного влияния на внутренний рынок говядины и не создаст дополнительных рисков для реализации инвестпроектов в сфере мясного скотоводства», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Он подчеркнул, что применение соответствующих тарифных льгот в предшествующий период позволило обеспечить доступность мясопродуктов для населения и сдержать темпы роста потребительских цен.

Дефицит мяса КРС в странах Союза традиционно компенсируется в первую очередь за счет поставок из стран Латинской Америки и Индии.

Решение вступает в силу по истечении десяти календарных дней с даты его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.