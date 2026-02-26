|О компании
|26.02.2026
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЕЭК: В ЕАЭС В 2025 ГОДУ ЗАФИКСИРОВАН РОСТ СОВОКУПНОГО ВВП
14:17 26.02.2026
В 2025 году в ЕАЭС зафиксирован рост совокупного ВВП. Об этом говорится в докладе о макроэкономической ситуации в странах «пятерки», одобренном Советом ЕЭК 24 февраля.
Как сообщает Telegram-канал ЕЭК, основным фактором влияния на экономику оставался внутренний спрос. Существенный вклад внесли расходы на конечное потребление домашних хозяйств, рост которого поддерживало кредитование и увеличение реальных доходов населения, в том числе заработных плат.
Документ содержит рекомендации по обеспечению устойчивого экономического развития и прогноз на ближайшие два года. Ожидается, что в 2026–2027 гг. рост ВВП в странах ЕАЭС составит около 2,5%.
