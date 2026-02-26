В 2025 году в ЕАЭС зафиксирован рост совокупного ВВП. Об этом говорится в докладе о макроэкономической ситуации в странах «пятерки», одобренном Советом ЕЭК 24 февраля.

Как сообщает Telegram-канал ЕЭК, основным фактором влияния на экономику оставался внутренний спрос. Существенный вклад внесли расходы на конечное потребление домашних хозяйств, рост которого поддерживало кредитование и увеличение реальных доходов населения, в том числе заработных плат.

Документ содержит рекомендации по обеспечению устойчивого экономического развития и прогноз на ближайшие два года. Ожидается, что в 2026–2027 гг. рост ВВП в странах ЕАЭС составит около 2,5%.