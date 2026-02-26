ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
26.02.2026   
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЕЭК: В ЕАЭС В 2025 ГОДУ ЗАФИКСИРОВАН РОСТ СОВОКУПНОГО ВВП


14:17 26.02.2026

В 2025 году в ЕАЭС зафиксирован рост совокупного ВВП. Об этом говорится в докладе о макроэкономической ситуации в странах «пятерки», одобренном Советом ЕЭК 24 февраля.

Как сообщает Telegram-канал ЕЭК, основным фактором влияния на экономику оставался внутренний спрос. Существенный вклад внесли расходы на конечное потребление домашних хозяйств, рост которого поддерживало кредитование и увеличение реальных доходов населения, в том числе заработных плат.

Документ содержит рекомендации по обеспечению устойчивого экономического развития и прогноз на ближайшие два года. Ожидается, что в 2026–2027 гг. рост ВВП в странах ЕАЭС составит около 2,5%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.02.2026
валюта курс
EUR 3.3548
USD 2.8457
RUB 3.7526
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3656 +0.0096
USD 2.8523 +0.0066
RUB 3.7488 -0.0038
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3670 3.3740
USD 2.8450 2.8500
RUB 3.7380 3.7400
подробнее

Конвертация в банках
на 26.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1820 1.1850
EUR/RUB 90.1000 90.2900
USD/RUB 76.1000 76.1900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
