В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии состоялась встреча министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияра Иманалиева с послом Народной Республики Бангладеш в Российской Федерации Мохаммадом Назрулом Исламом.

Как сообщает ЕЭК, в ходе встречи были рассмотрены ключевые направления взаимодействия между ЕЭК и Бангладеш, а также практические вопросы реализации Меморандума о сотрудничестве.

«Диалог ЕЭК и Бангладеш поступательно развивается и приобретает прикладной характер, – отметил министр ЕЭК. – Его реализация способствует расширению торгово-экономического сотрудничества между нашими странами, созданию дополнительных возможностей для повышения конкурентоспособности экономик как государств-членов ЕАЭС, так и Бангладеш».

Мохаммад Назрул Ислам обозначил заинтересованность Бангладеш в развитии взаимодействия с каждой из стран Евразийского экономического союза. Среди перспективных направлений отмечены сотрудничество в сферах промышленности и АПК, а также развития технологий. Отдельное внимание уделено вопросам интенсификации деловых контактов для практической реализации совместных инициатив.

Стороны также обсудили высокий потенциал для развития взаимодействия ЕЭК и Бангладеш на площадках международных структур, таких как Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии и Ассоциация стран Индийского океана.

В завершение встречи Данияр Иманалиев пригласил Мохаммада Назрула Ислама принять участие в мероприятиях Евразийского экономического форума, который пройдет в Астане 28-29 мая.