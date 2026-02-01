ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЕЭК И БАНГЛАДЕШ ОБСУДИЛИ ПРИОРИТЕТЫ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА


15:48 25.02.2026

В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии состоялась встреча министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияра Иманалиева с послом Народной Республики Бангладеш в Российской Федерации Мохаммадом Назрулом Исламом.

Как сообщает ЕЭК, в ходе встречи были рассмотрены ключевые направления взаимодействия между ЕЭК и Бангладеш, а также практические вопросы реализации Меморандума о сотрудничестве.

«Диалог ЕЭК и Бангладеш поступательно развивается и приобретает прикладной характер, – отметил министр ЕЭК. – Его реализация способствует расширению торгово-экономического сотрудничества между нашими странами, созданию дополнительных возможностей для повышения конкурентоспособности экономик как государств-членов ЕАЭС, так и Бангладеш».

Мохаммад Назрул Ислам обозначил заинтересованность Бангладеш в развитии взаимодействия с каждой из стран Евразийского экономического союза. Среди перспективных направлений отмечены сотрудничество в сферах промышленности и АПК, а также развития технологий. Отдельное внимание уделено вопросам интенсификации деловых контактов для практической реализации совместных инициатив.

Стороны также обсудили высокий потенциал для развития взаимодействия ЕЭК и Бангладеш на площадках международных структур, таких как Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии и Ассоциация стран Индийского океана.

В завершение встречи Данияр Иманалиев пригласил Мохаммада Назрула Ислама принять участие в мероприятиях Евразийского экономического форума, который пройдет в Астане 28-29 мая.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.02.2026
валюта курс
EUR 3.3548
USD 2.8457
RUB 3.7526
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3560 -0.0035
USD 2.8457 -0.003
RUB 3.7526 +0.0129
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3540 3.3550
USD 2.8400 2.8430
RUB 3.7400 3.7430
подробнее

Конвертация в банках
на 25.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1810 1.1830
EUR/RUB 89.7000 89.7900
USD/RUB 75.9000 76.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте