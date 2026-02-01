Совет Евразийской экономической комиссии дополнил План разработки технических регламентов Евразийского экономического союза и внесения в них изменений разработкой поправок в техрегламент «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». Об этом сообщает ЕЭК.

Ответственным разработчиком определена Российская Федерация.

В рамках изменений предполагается уточнить отдельные требования техрегламента по результатам практики его применения, в том числе дополнить документ отдельными видами детских товаров, находящихся на рынке ЕАЭС без соответствующего регулирования (например, детская посуда из бамбука и каучука, детская спортивная одежда и обувь), уточнить требования к издательской продукции (книжной и журнальной), а также к школьно-письменным принадлежностям.