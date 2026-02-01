|О компании
|24.02.2026
|
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЕЭК: ТЕХРЕГЛАМЕНТ НА ПРОДУКЦИЮ, ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ЖДУТ ИЗМЕНЕНИЯ
16:37 24.02.2026
Совет Евразийской экономической комиссии дополнил План разработки технических регламентов Евразийского экономического союза и внесения в них изменений разработкой поправок в техрегламент «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». Об этом сообщает ЕЭК.
Ответственным разработчиком определена Российская Федерация.
В рамках изменений предполагается уточнить отдельные требования техрегламента по результатам практики его применения, в том числе дополнить документ отдельными видами детских товаров, находящихся на рынке ЕАЭС без соответствующего регулирования (например, детская посуда из бамбука и каучука, детская спортивная одежда и обувь), уточнить требования к издательской продукции (книжной и журнальной), а также к школьно-письменным принадлежностям.
|
|
