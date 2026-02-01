|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ГОСЗАКУПКИ И ПОДДЕРЖКА КООПЕРАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. ЧТО ОБСУДИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ЕЭК
15:52 24.02.2026
Заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич в режиме видеоконференции приняла участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии.
Как сообщает пресс-служб Правительства Беларуси, в повестке 26 вопросов в сферах технического и таможенно-тарифного регулирования, государственных закупок, финансовой поддержки кооперационных проектов и других.
По инициативе белорусской стороны на 1 год установлена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов двигателей внутреннего сгорания. Данная мера направлена на поддержку производства карьерной техники и позволит ОАО "БЕЛАЗ" снизить себестоимость реализуемой продукции и кредитную нагрузку в период осуществления значительных инвестиций в техническое переоснащение, а также сохранить трудовой потенциал предприятия.
Одобрен проект Соглашения о согласованных подходах к борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", направленный на повышение эффективности инструментов защиты прав правообладателей путем установления общих подходов к борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в сети Интернет.
Одобрен проект Соглашения о взаимном признании документов об ученых званиях в государствах-членах Евразийского экономического союза, которое предусматривает взаимное прямое признание при трудовой миграции документов об ученых званиях для осуществления их обладателями профессиональной деятельности в государстве трудоустройства в соответствии с присвоенными им учеными званиями.
Утвержден план мероприятий ("дорожная карта") по реализации Концепции по совершенствованию взаимодействия интеллектуальных транспортных систем государств-членов Евразийского экономического союза.
Предварительно одобрен проект повестки очередного заседания Евразийского межправительственного совета, запланированного к проведению 26-27 марта 2026 г. в городе Шымкент (Республика Казахстан). При этом для рассмотрения на указанном заседании одобрен доклад о макроэкономической ситуации в государствах-членах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития. В докладе приведены выводы и предложения Комиссии, направленные на обеспечение устойчивого экономического развития государств-членов и ЕАЭС в целом.
Также одобрены проекты решений Высшего Евразийского экономического совета о вступлении в силу торговых соглашений с Объединенными Арабскими Эмиратами и Монголией.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 24.02.2026
Курсы в банках
на 24.02.2026
Конвертация в банках
на 24.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте