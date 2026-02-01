ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ГОСЗАКУПКИ И ПОДДЕРЖКА КООПЕРАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. ЧТО ОБСУДИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ЕЭК


15:52 24.02.2026

Заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич в режиме видеоконференции приняла участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии.

Как сообщает пресс-служб Правительства Беларуси, в повестке 26 вопросов в сферах технического и таможенно-тарифного регулирования, государственных закупок, финансовой поддержки кооперационных проектов и других.

По инициативе белорусской стороны на 1 год установлена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов двигателей внутреннего сгорания. Данная мера направлена на поддержку производства карьерной техники и позволит ОАО "БЕЛАЗ" снизить себестоимость реализуемой продукции и кредитную нагрузку в период осуществления значительных инвестиций в техническое переоснащение, а также сохранить трудовой потенциал предприятия.

Одобрен проект Соглашения о согласованных подходах к борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", направленный на повышение эффективности инструментов защиты прав правообладателей путем установления общих подходов к борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в сети Интернет.

Одобрен проект Соглашения о взаимном признании документов об ученых званиях в государствах-членах Евразийского экономического союза, которое предусматривает взаимное прямое признание при трудовой миграции документов об ученых званиях для осуществления их обладателями профессиональной деятельности в государстве трудоустройства в соответствии с присвоенными им учеными званиями.

Утвержден план мероприятий ("дорожная карта") по реализации Концепции по совершенствованию взаимодействия интеллектуальных транспортных систем государств-членов Евразийского экономического союза.

Предварительно одобрен проект повестки очередного заседания Евразийского межправительственного совета, запланированного к проведению 26-27 марта 2026 г. в городе Шымкент (Республика Казахстан). При этом для рассмотрения на указанном заседании одобрен доклад о макроэкономической ситуации в государствах-членах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития. В докладе приведены выводы и предложения Комиссии, направленные на обеспечение устойчивого экономического развития государств-членов и ЕАЭС в целом.

Также одобрены проекты решений Высшего Евразийского экономического совета о вступлении в силу торговых соглашений с Объединенными Арабскими Эмиратами и Монголией.
