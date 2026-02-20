|О компании
|20.02.2026
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ И ЭКСПРЕСС-ГРУЗОВ ОБСУДИЛИ В ЕЭК
14:30 20.02.2026
Заседание рабочей группы по совершенствованию порядка совершения таможенных операций в отношении экспресс-грузов и международных почтовых отправлений в Евразийском экономическом союзе состоялось в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии под председательством директора Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Куата Рахимова, сообщает ЕЭК.
В мероприятии участвовали представители государственных органов, бизнеса, почтовые операторы и экспресс-перевозчики стран ЕАЭС.
По предложению Кыргызстана эксперты обсудили вопросы, связанные с предоставлением сведений (паспортных данных, налогового номера), идентифицирующих получателя, и переходным периодом по указанию таких сведений в декларации электронной торговли.
Рассмотрены также особенности, касающиеся указания в декларации электронной торговли дополнительных сведений для подакцизных товаров и товаров, в отношении которых применяются тарифные преференции.
По предложению бизнеса Российской Федерации заслушана информация о проблемах в правоприменительной практике по внесению изменений в декларацию на экспресс-грузы. Эксперты договорились подробно изучить практику государств ЕАЭС и вернуться к этому вопросу с учетом обобщенной информации для последующего определения целесообразности внесения изменений в акты Комиссии, включая Решение № 142.
