|19.02.2026
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЕЭК И САУДОВСКАЯ АРАВИЯ УКРЕПЛЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ КОНКУРЕНЦИИ
13:36 19.02.2026
Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила проект Меморандума о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Генеральным ведомством по конкуренции Саудовской Аравии, который создаст институциональную основу для развития долгосрочного партнерства в области конкуренции.
Как сообщает ЕЭК, Меморандум предусматривает конкретные направления сотрудничества, включая обмен опытом в проведении расследований, исследовании товарных рынков, а также регулярный диалог по ключевым вопросам конкуренции.
«Формализация взаимодействия с Саудовской Аравией станет важным шагом на пути укрепления связей между нашими организациями и позволит совместно разрабатывать подходы к формированию добросовестной конкурентной среды на международном уровне», – отметил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович.
