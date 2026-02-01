Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила проект Меморандума о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Генеральным ведомством по конкуренции Саудовской Аравии, который создаст институциональную основу для развития долгосрочного партнерства в области конкуренции.

Как сообщает ЕЭК, Меморандум предусматривает конкретные направления сотрудничества, включая обмен опытом в проведении расследований, исследовании товарных рынков, а также регулярный диалог по ключевым вопросам конкуренции.

«Формализация взаимодействия с Саудовской Аравией станет важным шагом на пути укрепления связей между нашими организациями и позволит совместно разрабатывать подходы к формированию добросовестной конкурентной среды на международном уровне», – отметил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович.