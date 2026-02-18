Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович рассказал о перспективах использования искусственного интеллекта в сфере антимонопольного регулирования на евразийском экономическом пространстве в ходе международной конференции в Москве, сообщает ЕЭК.

Министр ЕЭК, в частности, отметил, что стратегической задачей стран Евразийского экономического союза становится не просто изучение искусственного интеллекта как объекта регулирования, но и его активное внедрение в повседневную аналитическую работу органов-регуляторов.

«Объем и сложность данных, которые необходимо анализировать для выявления нарушений в цифровой среде, делают ручной анализ неэффективным. Технологии искусственного интеллекта должны превратиться из предмета нашего изучения и контроля в основной аналитический инструмент, позволяющий автоматизировать рутинные процессы и углубить аналитику для проактивного выявления рисков нарушения общих правил конкуренции», – подчеркнул Максим Ермолович.

Участники дискуссии рассмотрели роль искусственного интеллекта как инструмента повышения эффективности работы предпринимателей, механизма антимонопольного контроля, требующего выработки общих подходов к его применению.