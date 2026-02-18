ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЕЭК ПЛАНИРУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В АНТИМОНОПОЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ


13:13 19.02.2026

Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович рассказал о перспективах использования искусственного интеллекта в сфере антимонопольного регулирования на евразийском экономическом пространстве в ходе международной конференции в Москве, сообщает ЕЭК.

Министр ЕЭК, в частности, отметил, что стратегической задачей стран Евразийского экономического союза становится не просто изучение искусственного интеллекта как объекта регулирования, но и его активное внедрение в повседневную аналитическую работу органов-регуляторов.

«Объем и сложность данных, которые необходимо анализировать для выявления нарушений в цифровой среде, делают ручной анализ неэффективным. Технологии искусственного интеллекта должны превратиться из предмета нашего изучения и контроля в основной аналитический инструмент, позволяющий автоматизировать рутинные процессы и углубить аналитику для проактивного выявления рисков нарушения общих правил конкуренции», – подчеркнул Максим Ермолович.

Участники дискуссии рассмотрели роль искусственного интеллекта как инструмента повышения эффективности работы предпринимателей, механизма антимонопольного контроля, требующего выработки общих подходов к его применению.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.02.2026
валюта курс
EUR 3.3696
USD 2.8466
RUB 3.7374
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3674 -0.0166
USD 2.8466 -0.0078
RUB 3.7374 +0.0137
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3620 3.3670
USD 2.8500 2.8500
RUB 3.7200 3.7250
подробнее

Конвертация в банках
на 19.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1830
EUR/RUB 90.5000 90.5500
USD/RUB 76.5100 76.5500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте