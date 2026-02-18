|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЕЭК ПЛАНИРУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В АНТИМОНОПОЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
13:13 19.02.2026
Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович рассказал о перспективах использования искусственного интеллекта в сфере антимонопольного регулирования на евразийском экономическом пространстве в ходе международной конференции в Москве, сообщает ЕЭК.
Министр ЕЭК, в частности, отметил, что стратегической задачей стран Евразийского экономического союза становится не просто изучение искусственного интеллекта как объекта регулирования, но и его активное внедрение в повседневную аналитическую работу органов-регуляторов.
«Объем и сложность данных, которые необходимо анализировать для выявления нарушений в цифровой среде, делают ручной анализ неэффективным. Технологии искусственного интеллекта должны превратиться из предмета нашего изучения и контроля в основной аналитический инструмент, позволяющий автоматизировать рутинные процессы и углубить аналитику для проактивного выявления рисков нарушения общих правил конкуренции», – подчеркнул Максим Ермолович.
Участники дискуссии рассмотрели роль искусственного интеллекта как инструмента повышения эффективности работы предпринимателей, механизма антимонопольного контроля, требующего выработки общих подходов к его применению.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 18.02.2026
Курсы в банках
на 19.02.2026
Конвертация в банках
на 19.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте