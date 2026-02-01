|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОБСУДЯТ РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
13:42 18.02.2026
Молодежный круглый стол «Итоги председательства Республики Беларусь в органах ЕАЭС: достижения и перспективы» пройдет 18 февраля в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, участниками круглого стола станут около 40 студентов, магистрантов, аспирантов и молодых исследователей Беларуси и России. Состоится работа четырех тематических секций: «Перспективы развития евразийской экономической интеграции на таможенной территории ЕАЭС в условиях внешних вызовов»; «Правовое регулирование евразийской интеграции: проблемы и совершенствование»; «Международная деятельность ЕАЭС: состояние и возможности»; «Интеллектуальная собственность в научном и инновационном развитии евразийской интеграции». В частности, участники обсудят роль таможни в развитии электронной торговли, перспективы применения современных цифровых технологий при проведении таможенного контроля, правовой статус молодежи как актора евразийской интеграции. Кроме того, будут подняты темы внедрения зеленой логистики в странах ЕАЭС, развития интеллектуальной собственности в региональных интеграционных объединениях и др.
По итогам конференции опубликуют сборник научных материалов, который разместят в Электронной библиотеке БГУ.
Организатором мероприятия выступает факультет международных отношений БГУ.
Мероприятие организовано в очно-дистанционном формате. Начало в 14.30.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 18.02.2026
Курсы в банках
на 18.02.2026
Конвертация в банках
на 18.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте