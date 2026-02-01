Молодежный круглый стол «Итоги председательства Республики Беларусь в органах ЕАЭС: достижения и перспективы» пройдет 18 февраля в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, участниками круглого стола станут около 40 студентов, магистрантов, аспирантов и молодых исследователей Беларуси и России. Состоится работа четырех тематических секций: «Перспективы развития евразийской экономической интеграции на таможенной территории ЕАЭС в условиях внешних вызовов»; «Правовое регулирование евразийской интеграции: проблемы и совершенствование»; «Международная деятельность ЕАЭС: состояние и возможности»; «Интеллектуальная собственность в научном и инновационном развитии евразийской интеграции». В частности, участники обсудят роль таможни в развитии электронной торговли, перспективы применения современных цифровых технологий при проведении таможенного контроля, правовой статус молодежи как актора евразийской интеграции. Кроме того, будут подняты темы внедрения зеленой логистики в странах ЕАЭС, развития интеллектуальной собственности в региональных интеграционных объединениях и др.

По итогам конференции опубликуют сборник научных материалов, который разместят в Электронной библиотеке БГУ.

Организатором мероприятия выступает факультет международных отношений БГУ.

Мероприятие организовано в очно-дистанционном формате. Начало в 14.30.