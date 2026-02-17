|О компании
18.02.2026
|
|
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
БЕЛАРУСЬ УТВЕРДИЛА СОГЛАШЕНИЕ СНГ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В БОРЬБЕ С САРАНЧОВЫМИ ВРЕДИТЕЛЯМИ
11:18 18.02.2026
Правительство утвердило Соглашение о сотрудничестве стран СНГ по предупреждению развития саранчовых вредителей. Соответствующее Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 февраля 2026 г. №85 "Об утверждении Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ по предупреждению развития саранчовых вредителей" подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин.
Как сообщает пресс-служба Правительства, Соглашение подписано 29 сентября 2025 года в Минске в целях снижения распространения в странах Содружества вспышек саранчовых вредителей, согласования и осуществления совместных действий организаций по фитомониторингу и защите растений, сохранение здоровья людей и окружающей среды.
Минсельхозпрод и Национальная академия наук Беларуси определены уполномоченными органами за реализацию Соглашения, а ГУ "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений", РНДП "Институт защиты растений", ГНПО "Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам" - уполномоченными организациями по его реализации.
Принятие постановления позволит обеспечить проведение эффективного фитомониторинга на территории государств-участников СНГ, предупреждение миграции саранчовых вредителей и борьбы с ними, а также усиление и повышение эффективности сотрудничества в данной области.
|
|
