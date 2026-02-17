Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила антидемпинговую пошлину в отношении стальных бесшовных труб, применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, происходящих из Китайской Народной Республики, по 21 декабря 2026 года включительно.

Как сообщает ЕЭК, срок действия применяемой меры должен был истечь 26 апреля 2026 года. Однако в адрес Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК поступило заявление, по результатам рассмотрения которого 22 декабря 2025 года было начато повторное антидемпинговое расследование.

«Нормативной базой ЕАЭС предусмотрено продление срока применения действующей антидемпинговой меры на период проведения повторного расследования, которое должно быть завершено в течение 12 месяцев с даты его начала», – напомнили в торговом блоке ЕЭК.

Антидемпинговая мера в отношении нефтегазопромысловых труб из КНР в форме антидемпинговой пошлины и ценовых обязательств применяется в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 августа 2015 года № 101. Размер пошлины составляет от 12,23 до 31% от таможенной стоимости в зависимости от производителя.