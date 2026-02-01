Заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ пройдет 18 февраля в Москве.

Как сообщает пресс-служба Исполкома СНГ, повестка дня заседания содержит 14 вопросов по различным направлениям сотрудничества в экономической сфере государств – участников Содружества, в том числе:

1. О проектах Концепции цифровой трансформации отраслей горно-металлургического комплекса государств – участников Содружества Независимых Государств и Плана мероприятий по ее реализации

2. О проекте Межгосударственной радионавигационной программы государств – участников Содружества Независимых Государств на 2027–2030 годы

3. О внесении изменений в Положение о Межгосударственном совете «Радионавигация»

4. Об итогах реализации Межгосударственной целевой программы «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств»

5. О базовой организации государств – участников Содружества Независимых Государств по подготовке, повышению квалификации специалистов и научных работников высшей квалификации в области аквакультуры

6. О нормативно-правовом регулировании в сфере государственного регулирования цен (тарифов) в государствах – участниках СНГ

7. О деятельности базовой организации государств – участников Содружества Независимых Государств по межгосударственному обмену научно-технической информацией

8. О деятельности базовой организации государств – участников Содружества Независимых Государств в области профессиональной подготовки и научно-технического обеспечения развития транспортного комплекса

9. О проекте сметы доходов и расходов по внебюджетным средствам Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств по проекту «Развитие статистики СНГ» на 2026 год

10. О перечислении государствами – участниками СНГ долевых взносов в единый бюджет органов Содружества Независимых Государств в 2026 году

11. О датах проведения и проектах повесток дня совместного заседания Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества и Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ и очередного заседания Комиссии по экономическим вопросам

12. О реализации Межгосударственной программы сотрудничества государств – участников СНГ в сфере геодезии, картографии, пространственных данных, геоинформационных технологий, дистанционного зондирования Земли, кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество на период до 2026 года

13. О проекте Протокола о внесении изменений в Протокол об обмене информацией в электронном виде между государствами – участниками СНГ для осуществления налогового администрирования от 2 ноября 2018 год

14. О проекте сметы доходов и расходов по внебюджетным средствам Антитеррористического центра государств – участников Содружества Независимых Государств на 2025 год