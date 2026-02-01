|О компании
|17.02.2026
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЕАЭС УПРОЩАЕТ ПОРЯДОК ВВОЗА И ВЫВОЗА НАРКОСРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ
15:34 17.02.2026
Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о внесении изменений в Положение о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в части оптимизации предоставления документов для получения лицензии на их экспорт. Об этом сообщает ЕЭК.
«Принятые изменения позволят дополнить процедуру предоставления документов, необходимых для получения лицензии, электронным форматом, что снизит административную нагрузку на участников внешнеэкономической деятельности. Так, устанавливается возможность представления разрешительного документа компетентного органа страны-импортера не только в виде оригинала или нотариально заверенной копии, но и в форме электронного или сканированного документа, заверенного в установленном порядке», – отметил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.
