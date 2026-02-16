|О компании
|17.02.2026
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В СОГЛАШЕНИЕ О ЕДИНЫХ ПРИНЦИПАХ И ПРАВИЛАХ ОБРАЩЕНИЯ МЕДИЗДЕЛИЙ В РАМКАХ ЕАЭС
09:48 17.02.2026
Государства Евразийского экономического союза подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках ЕАЭС в части изменения и дополнения перечня медизделий, не подлежащих регистрации в Союзе.
Как сообщает ЕЭК, изменения касаются нескольких категорий медицинских изделий. Среди них – изделия, изготовленные по индивидуальным заказам пациентов исключительно для личного пользования; изделия, ввезенные для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента; изделия, произведенные в государствах ЕАЭС для экспорта в третьи страны. Также изменения касаются наборов, комплектов и аптечек, укомплектованных из зарегистрированных медизделий и лекарств и предназначенных для обращения на территории определенного государства.
Протокол начинает временно применяться с 19 февраля 2026 года и вступает в силу с даты получения Комиссией последнего письменного уведомления о выполнении государствами – членами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
