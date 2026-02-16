ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЕАЭС УПРОЩАЕТ ПРОЦЕДУРУ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НЕПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ


09:15 17.02.2026

Совет Евразийской экономической комиссии внес изменения в непреференциальные правила определения происхождения товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, комплексные поправки направлены на адаптацию документа к современным условиям внешней торговли и предполагают совершенствование порядка документального подтверждения происхождения товаров с учетом сложившейся правоприменительной практики.

Ключевым нововведением является внедрение возможности подтверждать непреференциальное происхождение товаров при помощи сертификатов, изначально предназначенных для целей получения тарифных преференций. Такой возможностью можно будет воспользоваться, если «преференциальный» сертификат о происхождении товара был выдан на основании критериев, которые подтверждают глубину переработки товаров, требуемую в соответствии с союзными непреференциальными правилами. Таким образом, сокращается количество документов, необходимых для таможенного оформления ряда товаров, ввозимых в ЕАЭС.

«Принятое решение направлено на упрощение таможенного оформления товаров и, в первую очередь, позволит сократить количество документов, используемых для осуществления импортных операций при поставках товаров из стран, с которыми у Союза имеются договоренности о свободной торговле, – подчеркнул министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. – Важно отметить, что новая редакция правил призвана минимизировать трудности с подтверждением непреференциального происхождения ввозимой на таможенную территорию ЕАЭС продукции, сохранив при этом имеющееся качество администрирования таможенными органами наших стран соответствующих мер внешнеторгового регулирования».

Также согласно новой редакции непреференциальных правил допускается возможность использовать подтверждающие происхождение сертификаты с указанием в них в качестве страны назначения любого из государств ЕАЭС или Союза в целом, вне зависимости от того, в какой из пяти стран располагается конечный получатель таких товаров. Данная опция упростит процесс таможенного оформления в случае, если грузополучатель сменился в процессе поставки партии из третьих стран в Евразийский экономический союз.

Правила определения происхождения товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС (непреференциальные правила определения происхождения товаров), утверждены Решением Совета ЕЭК от 13 июля 2018 года № 49 и используются в государствах-членах для целей применения мер нетарифного регулирования и защиты внутреннего рынка, а также в иных случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 37 Договора о Союзе.
