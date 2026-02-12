|О компании
|13.02.2026
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПЕРЕРАБОТЧИКИ МОЛОКА ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ В РАМКАХ ЕАЭС
12:02 13.02.2026
О важности развития молочной отрасли в рамках Евразийского экономического союза и механизмах её поддержки рассказала директор Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии Наира Карапетян на пленарном заседании ХХIV Всероссийского съезда производителей и переработчиков молока в Москве, https://eec.eaeunion.org/news/proizvoditeli-i-pererabotchiki-moloka-obsudili-perspektivy-razvitiya-otrasli-v-ramkakh-eaes/ ЕЭК.
«Развитие молочной отрасли в странах ЕАЭС относится к одной из главных задач, связанных с обеспечением продовольственной безопасности. За последние три года производство молока и молочной продукции выросло на 5%. Уровень самообеспеченности Союза по молоку, по предварительным итогам 2025 года, составил 98,8%», – сообщила Наира Карапетян.
Представитель ЕЭК проинформировала участников заседания о распространении механизма финансовой поддержки кооперационных проектов в ЕАЭС на агропромышленный комплекс.
«Механизм поддержки совместных кооперационных проектов открывает новые возможности для хозяйствующих субъектов на евразийском пространстве, в частности в молочном секторе», – подчеркнула Наира Карапетян.
В мероприятии приняли участие руководители комитетов законодательной власти России в сфере АПК, контрольно-надзорных органов исполнительной власти, представители министерств сельского хозяйства, промышленности и торговли, бизнес-сообщества.
