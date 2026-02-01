|О компании
12.02.2026
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО РЫНКА ЕАЭС ОБСУДИЛИ НА «ПРОДЭКСПО»
15:05 12.02.2026
О развитии аграрного рынка в рамках Евразийского экономического союза рассказала директор Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии Наира Карапетян в рамках международной выставки «Продэкспо» в Москве, сообщает ЕЭК.
На пленарном заседании «Рынок продуктов питания: омниканальность ритейла, регуляторные изменения, новые потребительские тренды. Вызовы и решения» Наира Карапетян, в частности, отметила, что в целях эффективной реализации ресурсного потенциала и насыщения общего аграрного рынка страны ЕАЭС проводят согласованную агропромышленную политику.
«Гармонизируется правовое регулирование, принимаются наднациональные решения, что особенно актуально в условиях глобального изменения рынков. Это позволило за последние 10 лет увеличить объемы производства сельхозпродукции на 25,5 % и достичь продовольственной самообеспеченности на уровне 93 %», – сообщила директор департамента ЕЭК.
Наира Карапетян подчеркнула важность распространения на агропромышленный комплекс механизма финансовой поддержки кооперационных проектов, который предусматривает субсидирование процентных ставок по кредитам и займам в размере ключевой ставки за счет средств бюджета Союза.
«Внедрение этого механизма в АПК позволит бизнесу наших стран найти новых партнеров, воспользоваться резервами повышения эффективности производства и расширить рынки сбыта продукции», – резюмировала Наира Карпетян.
