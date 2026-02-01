|О компании
|11.02.2026
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЭКСПОРТ ХАЛЯЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ РОССИИ ВЫРОС НА 3,5%
14:14 11.02.2026
Заместитель министра сельского хозяйства Роман Некрасов рассказал о результатах и перспективах экспорта российской халяльной продукции на ХV Международном конгрессе «Халяль», который прошел в рамках выставки «Продэкспо-2026», сообщает Информационно-аналитическое агентство «ИМИТ».
В панельной дискуссии приняли участие представители российских власти, бизнеса, научного сообщества и отраслевых ассоциаций, а также зарубежные делегации.
Роман Некрасов отметил, что халяль – один из наиболее быстрорастущих сегментов мирового рынка продовольствия. Крупнейшими импортерами являются Королевство Саудовская Аравия, Индонезия, Турция, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет. На сегодняшний день совокупный спрос на такую продукцию оценивается на уровне более 1,4 трлн долларов в год с перспективой роста до 2 трлн долларов к 2028 году.
В прошлом году экспорт халяльной продукции из России увеличился на 3,5%. География отечественных поставок охватывает 19 стран и продолжает расширяться. Перспективными направлениями в этом сегменте являются страны Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии.
Замминистра сообщил, что Минсельхоз уделяет большое внимание развитию рынка продукции по стандартам халяль. Он также подчеркнул значимость совместной работы органов государственной власти, бизнеса и сертифицирующих центров в России и за рубежом.
