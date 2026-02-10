ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ВЫРОСЛИ В 4 РАЗА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ


10:57 11.02.2026

Взаимные накопленные инвестиции между странами Центральной Азии стремительно растут. Только в 2024-2025 гг. их прирост составил около $400 млн (+42%) и достиг $1,3 млрд, сообщает Telegram-канал ЕАБР.

По сравнению с 2020 г. объем взаимных ПИИ увеличился почти в 4 раза, формируя устойчивые инвестиционные связи внутри региона согласно докладу ЕАБР.

Ключевые тенденции в 2020 – первой половине 2025 гг.:

Казахстан – главный инвестор региона: на него приходится 72% ($930 млн) всех исходящих инвестиций. Общее количество проектов – 21.

Узбекистан формирует 28% ($370 млн) исходящих вложений, увеличив портфель более чем в 4 раза.

Основные получатели инвестиций – Узбекистан ($680 млн) и Кыргызстан ($450 млн), совместно 87% всего притока ПИИ из других стран Центральной Азии.

Произошел отраслевой сдвиг в привлеченных накопленных ПИИ:

строительство: рост доли с 2% до 34% (+$430 млн), за счет активности казахстанских девелоперов в Узбекистане;

обрабатывающая промышленность: сохраняет значимость как стратегическое направление с долей на уровне 25%, рост инвестиций на $250 млн;

финансовый сектор: снижение доли с 50% до 20% на фоне сделок по продаже банковских активов и более умеренной инвестиционной динамики.

Крупные проекты. Рост внутрирегиональных инвестиций обеспечили якорные проекты, включая строительство жилых комплексов в Ташкенте с участием казахстанских компаний, инвестиции Казахстана в Оптима Банк в Кыргызстане, а также узбекские вложения в строительство завода по выпуску бытовой техники в Карагандинской области Казахстана.
