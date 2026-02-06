ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
06.02.2026   
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ЗЕРНОВОЙ БИРЖИ РАССМОТРЕЛИ НА ЗАСЕДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ БРИКС


15:22 06.02.2026

Проект создания зерновой биржи БРИКС рассмотрели на заседании рабочей группы БРИКС по вопросам конкуренции на продовольственных рынках, которое состоялось в Каире (Арабская Республика Египет).

Как сообщает ЕЭК, инициатива по созданию зерновой биржи направлена на формирование прозрачной и конкурентной системы торговли зерном в странах БРИКС, а также на разработку единых правил работы биржи с учетом наднационального опыта конкурентного регулирования. На первом этапе проекта планируется осуществлять торговлю ключевыми зерновыми культурами, а в дальнейшем функционал будет расширен на другие сферы.

Представители конкурентных ведомств и эксперты товарных бирж рассмотрели институциональные, технологические и правовые аспекты по созданию платформы, уделив особое внимание прозрачности сделок, устойчивости продовольственных цепочек поставок и формированию условий для честной конкуренции.

Также обсуждались перспективы обмена данными и внедрения цифровых инструментов в мировой аграрный рынок.

Отдельное внимание было уделено цифровым решениям создания биржевого механизма, потенциальным результатам и ожиданиям от его внедрения, возможности разработки ценовых индикаторов, формирования международного ценового агентства БРИКС.

«Создание биржи – это возможность сделать зерновой рынок более честным и предсказуемым. Мы закладываем принципы конкуренции, которые защитят производителей и потребителей от искусственного дефицита и ценовых спекуляций, – отметил Максим Ермолович. – Проект призван стать важным инструментом укрепления продовольственной безопасности и развития конкуренции».
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.02.2026
валюта курс
EUR 3.3713
USD 2.8616
RUB 3.7424
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3902 +0.0169
USD 2.8683 +0.0067
RUB 3.7319 -0.0105
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3780 3.3855
USD 2.8650 2.8700
RUB 3.7220 3.7285
подробнее

Конвертация в банках
на 06.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1785 1.1810
EUR/RUB 90.7000 90.8900
USD/RUB 76.9000 76.9900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
