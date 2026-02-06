Проект создания зерновой биржи БРИКС рассмотрели на заседании рабочей группы БРИКС по вопросам конкуренции на продовольственных рынках, которое состоялось в Каире (Арабская Республика Египет).

Как сообщает ЕЭК, инициатива по созданию зерновой биржи направлена на формирование прозрачной и конкурентной системы торговли зерном в странах БРИКС, а также на разработку единых правил работы биржи с учетом наднационального опыта конкурентного регулирования. На первом этапе проекта планируется осуществлять торговлю ключевыми зерновыми культурами, а в дальнейшем функционал будет расширен на другие сферы.

Представители конкурентных ведомств и эксперты товарных бирж рассмотрели институциональные, технологические и правовые аспекты по созданию платформы, уделив особое внимание прозрачности сделок, устойчивости продовольственных цепочек поставок и формированию условий для честной конкуренции.

Также обсуждались перспективы обмена данными и внедрения цифровых инструментов в мировой аграрный рынок.

Отдельное внимание было уделено цифровым решениям создания биржевого механизма, потенциальным результатам и ожиданиям от его внедрения, возможности разработки ценовых индикаторов, формирования международного ценового агентства БРИКС.

«Создание биржи – это возможность сделать зерновой рынок более честным и предсказуемым. Мы закладываем принципы конкуренции, которые защитят производителей и потребителей от искусственного дефицита и ценовых спекуляций, – отметил Максим Ермолович. – Проект призван стать важным инструментом укрепления продовольственной безопасности и развития конкуренции».