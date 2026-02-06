Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ СТРАН СНГ В РАЗВИТИИ ОТРАСЛЕЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

14:05 06.02.2026 В целях выполнения внутригосударственных процедур принято Постановление Совета Министров Республики Беларусь "Об утверждении Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в развитии отраслей тяжелого машиностроения". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства. Постановлением утверждено Соглашение, подписанное в г.Душанбе 5 июня 2025 г. и направленное на оказание содействия развитию промышленного производства для отраслей тяжелого машиностроения за счет роста кооперации, освоения и обмена новыми производственными технологиями и компетенциями в целях повышения экономической эффективности, технологического и инновационного обновления, ресурсосбережения и экологической безопасности, повышения конкурентоспособности продукции отраслей тяжелого машиностроения для обеспечения внутренних потребностей и увеличения доли их производителей на мировом рынке. Также постановлением определены уполномоченные органы, ответственные за реализацию Соглашения.