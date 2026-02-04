Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии

В СНГ ПЛАНИРУЕТСЯ УЧРЕДИТЬ БАЗОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ В ОБЛАСТИ ТРАНСФУЗИОЛОГИИ

13:05 05.02.2026 В СНГ планируется учредить базовую организацию в области трансфузиологии. По инициативе Министерства здравоохранения Республики Беларусь статус базовой организации предложено придать Республиканскому научно-практическому центру трансфузиологии и медицинских биотехнологий, сообщает Telegram-канал Минздрава. Данная инициатива была поддержана министрами стран Содружества на заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ, которое состоялось в октябре 2025 года в Душанбе. Целью создания базовой организации станет внедрение единых стандартов деятельности служб крови, повышение качества оказания трансфузиологической помощи населению государств – участников СНГ. В мероприятии участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.