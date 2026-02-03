|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕАЭС ОБСУДИЛИ В ЕЭК
09:46 04.02.2026
Актуальные вопросы международной деятельности Евразийского экономического союза, включая развитие института государства – наблюдателя при ЕАЭС, рассмотрены на совещании высокого уровня под председательством министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияра Иманалиева с участием руководства министерств иностранных дел, министерств экономики и других заинтересованных ведомств государств ЕАЭС.
Как сообщает ЕЭК, в соответствии с планом реализации Декларации одним из механизмов обеспечения функционирования ЕАЭС как полюса экономического притяжения является развитие экономического взаимодействия со странами, получившими статус государства – наблюдателя при ЕАЭС.
«Развитие института государств – наблюдателей ЕАЭС важно для укрепления позиций Союза как международного центра экономического роста. Согласно Декларации «Евразийский экономический путь» взаимодействие с такими государствами способствует повышению привлекательности ЕАЭС», – подчеркнул министр ЕЭК.
В настоящее время в указанном формате активно развивается торгово-экономическое сотрудничество ЕАЭС с Республикой Узбекистан, Республикой Куба и Исламской Республикой Иран.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2026
Курсы в банках
на 04.02.2026
Конвертация в банках
на 04.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте