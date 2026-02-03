Актуальные вопросы международной деятельности Евразийского экономического союза, включая развитие института государства – наблюдателя при ЕАЭС, рассмотрены на совещании высокого уровня под председательством министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияра Иманалиева с участием руководства министерств иностранных дел, министерств экономики и других заинтересованных ведомств государств ЕАЭС.

Как сообщает ЕЭК, в соответствии с планом реализации Декларации одним из механизмов обеспечения функционирования ЕАЭС как полюса экономического притяжения является развитие экономического взаимодействия со странами, получившими статус государства – наблюдателя при ЕАЭС.

«Развитие института государств – наблюдателей ЕАЭС важно для укрепления позиций Союза как международного центра экономического роста. Согласно Декларации «Евразийский экономический путь» взаимодействие с такими государствами способствует повышению привлекательности ЕАЭС», – подчеркнул министр ЕЭК.

В настоящее время в указанном формате активно развивается торгово-экономическое сотрудничество ЕАЭС с Республикой Узбекистан, Республикой Куба и Исламской Республикой Иран.