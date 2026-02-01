|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
В ЕАЭС ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
16:07 03.02.2026
Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла рекомендацию, определяющую новые перспективные направления развития сотрудничества в черной металлургии в рамках Евразийского экономического союза с учетом имеющегося интеграционного потенциала, сообщает ЕЭК.
Рекомендация предусматривает стимулирование потребления черных металлов в различных отраслях промышленности, проработку возможности налаживания в рамках ЕАЭС кооперационных поставок линеек инновационных сталей производства государств-членов, развитие сотрудничества в инжиниринге, в том числе в части организации обмена опытом и технологиями.
Кроме того, предлагается наладить обмен опытом по таким направлениям, как развитие технологий добычи и обогащения руд черных металлов, внедрение инновационных технологий в отрасли, стимулирование низко эмиссионной трансформации в черной металлургии.
«Принятие рекомендации будет способствовать дальнейшему углублению кооперации в черной металлургии с учетом текущих приоритетов развития отрасли в странах ЕАЭС», – отметила министр по промышленности и АПК ЕЭК Гоар Барсегян».
Рекомендация подготовлена на основе выводов, содержащихся в аналитическом обзоре развития отрасли черной металлургии государств-членов ЕАЭС, в том числе с учетом резолюции по итогам круглого стола «Металлургия в ЕАЭС: интеграция, стимулирование потребления, инновации и новые материалы», состоявшегося на площадке ЕЭК 21 мая 2025 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2026
Курсы в банках
на 03.02.2026
Конвертация в банках
на 03.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте