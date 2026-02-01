Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла рекомендацию, определяющую новые перспективные направления развития сотрудничества в черной металлургии в рамках Евразийского экономического союза с учетом имеющегося интеграционного потенциала, сообщает ЕЭК.

Рекомендация предусматривает стимулирование потребления черных металлов в различных отраслях промышленности, проработку возможности налаживания в рамках ЕАЭС кооперационных поставок линеек инновационных сталей производства государств-членов, развитие сотрудничества в инжиниринге, в том числе в части организации обмена опытом и технологиями.

Кроме того, предлагается наладить обмен опытом по таким направлениям, как развитие технологий добычи и обогащения руд черных металлов, внедрение инновационных технологий в отрасли, стимулирование низко эмиссионной трансформации в черной металлургии.

«Принятие рекомендации будет способствовать дальнейшему углублению кооперации в черной металлургии с учетом текущих приоритетов развития отрасли в странах ЕАЭС», – отметила министр по промышленности и АПК ЕЭК Гоар Барсегян».

Рекомендация подготовлена на основе выводов, содержащихся в аналитическом обзоре развития отрасли черной металлургии государств-членов ЕАЭС, в том числе с учетом резолюции по итогам круглого стола «Металлургия в ЕАЭС: интеграция, стимулирование потребления, инновации и новые материалы», состоявшегося на площадке ЕЭК 21 мая 2025 г.