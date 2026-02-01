АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) представит главные новинки российской оборонной промышленности на Международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2026, которая пройдет с 8 по 12 февраля 2026 года в Эр-Рияде, Королевство Саудовская Аравия, сообщает пресс-служба АО «Рособоронэкспорт».

Рособоронэкспорт выступает организатором единой российской экспозиции на выставке, в рамках которой свою продукцию презентуют крупнейшие оборонные холдинги страны, в том числе Концерн ВКО "Алмаз-Антей", ZALA, входящие в Ростех "Высокоточные Комплексы", Концерн "Калашников" и другие.

"World Defense Show – одна из крупнейших выставок вооружения и военной техники в мире. Для Рособоронэкспорта она стала площадкой демонстрации новейших разработок российской оборонной промышленности партнерам из стран Ближнего Востока и других ключевых регионов нашей деятельности, – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – В 2026 году в Эр-Рияде состоятся мировые премьеры российских образцов, созданных на основе опыта реальных боевых действий. Впервые в натурном виде представим РСЗО "Сарма" с новыми управляемыми реактивными снарядами, БТР-22, боевой модуль "Баллиста", барражирующий боеприпас РУС-ПЭ, гранатомет РПГ-29М. Проведем публичные презентации новой продукции и переговоры по сотрудничеству с дружественными России странами".

На статической площадке выставки Рособоронэкспорт впервые продемонстрирует новейшую реактивную систему залпового огня "Сарма". Эта РСЗО калибра 300 мм разработана в Госкорпорации Ростех на основе опыта боевого применения реактивной артиллерии.

"Сарма" – система нового поколения. В ней используется современная электронная компонентная база российского производства, благодаря чему значительно улучшены тактико-технические характеристики по сравнению с системами предыдущих поколений, в том числе скорость подготовки к стрельбе и точность поражения целей на дальности до 120 км.

Одно из главных преимуществ "Сармы" – мобильность. Время перевода машины из походного положения в боевое и обратно составляет всего 3 минуты, а время полного залпа 6 ракет – 18 секунд. Это одни из лучших показателей в сегменте мирового рынка РСЗО, определяющие живучесть машины в условиях контрбатарейной борьбы. Скорость движение по дорогам достигает 95 км/ч. Бронированная кабина "Сармы" защищает экипаж от осколков мин и снарядов, бронебойных пуль калибра 7,62 мм.

РСЗО может вести стрельбу всей номенклатурой 300-миллиметровых неуправляемых ракетных снарядов для РСЗО предыдущих поколений и тремя типами управляемых – 9М543, 9М544, а также 9М549, – впервые выставляемым за рубежом на World Defense Show 2026.

"Сарма" демонстрируется на выставке в составе единого разведывательно-ударного комплекса в качестве средства нанесения огневого поражения. Вместе с ней представлен БпЛА Supercam S350, предназначенный для разведки целей и целеуказания, а также комплекс средств автоматизации управления огнем артиллерии "Планшет-А" на бронированном шасси "Атлет".

Мировой премьерой станет новый российский бронетранспортер БТР-22, представленный на статической площадке World Defense Show 2026. Эта машина создана с учетом боевого опыта применения колесных бронеавтомобилей. Она отличается новой компоновкой и значительно повышенной баллистической защищенностью и взрывостойкостью.

В зависимости от потребностей заказчиков Рособоронэкспорта БТР-22 оснащается обитаемым боевым отделением от БТР-82А или новым дистанционно управляемым боевым модулем "Баллиста" с 30 мм пушкой 2А42, на которой предусмотрена возможность выбора темпа стрельбы. Также на "Баллисте" могут устанавливаться две противотанковые управляемые ракеты, что значительно повышает возможности бронетранспортера по поражению бронированных целей и укрепленных позиций.

Представленная на выставке боевая техника может перевозиться к месту применения по воздуху военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А(Э).

Новейшие российские барражирующие боеприпасы, стрелковое оружие и средства ближнего боя будут демонстрироваться на экспозиции Рособоронэкспорта в павильоне Hall 3.

Главной мировой премьерой в сегменте барражирующих боеприпасов станет разработанный и производимый Концерном "Калашников" РУС-ПЭ - первый отечественный барражирующий боеприпас контейнерного размещения. Он может быть выполнен в двух вариантах: с боевой частью массой 1 или 2 кг. РУС-ПЭ оснащается головкой самонаведения, которая позволяет применять боеприпас в полностью автономном режиме. Для обнаружения и идентификации целей используются алгоритмы искусственного интеллекта.

Также на своем стенде Рособоронэкспорт покажет барражирующий боеприпас "КУБ-2Э". Он интегрирован с БпЛА "Скат-350М", выполняющим функции разведки, наведения и ретрансляции сигнала. Кроме того, будет представлен разведывательно-ударный комплекс "Ланцет-Э", состоящий из разведывательного БпЛА Z-16-Э и двух барражирующих боеприпасов производства ZALA.

На World Defense Show 2026 впервые будет представлен гранатомет РПГ-29М - глубоко модернизированный вариант хорошо зарекомендовавшего себя в реальных условиях гранатомета РПГ-29. Используя опыт боевого применения, конструкторы из контура Госкорпорации Ростех в три раза снизили массу пускового устройства, установили на гранатомет всесуточный тепловизионный прицел с функцией системы управления огнем и расширили номенклатуру применяемых выстрелов.

В сегменте стрелкового оружия Рособоронэкспорт на своем стенде покажет автоматы Калашникова нового поколения – АК-15 и АК-19 – и их укороченные модификации АК-15К, АК-15СК и АК-19К, ручной пулемет Лебедева РПЛ-20 и подствольный гранатомет ГП-46.

В ходе выставки Рособоронэкспорт проведет презентации новой продукции на своих площадках.

9 февраля в 11:30 на статической стоянке компания представит разведывательно-ударный комплекс с РСЗО "Сарма", а в 12:00 – бронетранспортер БТР-22.

10 февраля в 11:00 на стенде в павильоне Hall 3 пройдет презентация разведывательно-ударной системы РУС-ПЭ.

В ходе деловой программы выставки Рособоронэкспорт проведет встречи и переговоры с делегациями силовых ведомств Королевства Саудовская Аравия, других стран-участниц выставки и предприятиями оборонной промышленности региона. Компания обсудит вопросы поставок российской продукции и расширения технологического партнерства, направленного на совместные разработки и производство вооружения и военной техники с использованием уникальных технологий и опыта России.

