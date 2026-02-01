|О компании
|02.02.2026
|
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
НОВЫЕ ТОРГОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И СНИЖЕНИЕ ПОШЛИН НА СЫРЬЕ ДЛЯ «КОНДИТЕРКИ». ПЕТКЕВИЧ ОБ ИТОГАХ СОВЕТА ЕЭК
10:06 02.02.2026
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приступил к выполнению дорожной карты по реализации Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь", которая была утверждена в прошлом году в период председательства Беларуси в органах ЕАЭС. Об этом заявила журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич по итогам состоявшегося 30 января в Москве заседания Совета ЕЭК, сообщает пресс-служба Правительства.
Наталья Петкевич напомнила, что в период белорусского председательства были определены основы для дальнейшего расширения работы ЕАЭС на внешнем контуре. "Сегодня мы утвердили пул тех стран, с которыми ЕАЭС начинает переговоры по преференциальному торговому режиму, созданию зон свободной торговли. Мы утвердили первоочередные страны, с которыми начнут вести переговоры: это Зимбабве, Иордания, Пакистан и ЮАР", - сообщила она.
Совет ЕЭК поддержал также ряд белорусских инициатив по снижению или обнулению ввозных таможенных пошлин на некоторые сырьевые товары. "Которые имеют для нас важное значение с точки зрения удешевления при производстве тех или иных белорусских товаров, снижения их себестоимости либо касаются поставок каких-то товаров, в которых есть недостаток, либо которые мы не производим, - пояснила вице-премьер. - В качестве примера - это какао-бобы, какао-жиры, какао-масло, что необходимо для нашей "кондитерки".
Наталья Петкевич также обратила внимание, что в ЕАЭС действует механизм финансовой поддержки кооперационных проектов в промышленности. "Сегодня было принято решение о том, что эта программа будет распространена и на проекты в области АПК, что, в общем, тоже заняло достаточно длительную процедуру, пока все согласовали все позиции. Но сегодня мы это решение приняли", - добавила вице-премьер.
