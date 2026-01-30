ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
В ЕАЭС С 1 СЕНТЯБРЯ СТАРТУЕТ СИСТЕМА ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ТОВАРОВ


10:34 30.01.2026

В ЕАЭС С 1 сентября 2026 года стартует система прослеживаемости товаров. Об этом сообщает Telegram-канал ЕЭК.

На постоянной основе будут прослеживаться:

«холодильники и морозильники бытовые» (12 кодов ТН ВЭД ЕАЭС),

«машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством» (6 кодов ТН ВЭД ЕАЭС),

«аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение» (16 кодов ТН ВЭД ЕАЭС).

Перечень товаров утвержден Советом Евразийской экономической комиссии.

«Мы создаем единое, прозрачное поле для бизнеса, где добросовестные предприниматели получают честные конкурентные условия. Для потребителей это в первую очередь – гарантия качества и безопасности приобретаемой продукции. Система позволит эффективно бороться с «серой» продукцией и укрепит экономическую безопасность всего Союза. Мы начинаем с ключевых категорий бытовой техники, планируем расширить этот перечень, делая наш общий рынок еще более цивилизованным и предсказуемым», – прокомментировал министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.
