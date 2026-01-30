|О компании
|01.02.2026
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
СОВЕТ ЕЭК РАССМОТРИТ БОЛЕЕ 30 ВОПРОСОВ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НА ЗАСЕДАНИИ В МОСКВЕ
10:00 30.01.2026
Первое заседание Совета Евразийской экономической комиссии в 2026 году пройдет сегодня в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Правительства Беларуси.
Участие в заседании от белорусской стороны принимает Наталья Петкевич
В повестке более 30 вопросов в сферах технического регулирования, транспортной политики, государственных закупок, финансовой поддержки кооперационных проектов и других
Особое внимание в рамках заседания планируется уделить вопросам таможенно-тарифного регулирования
