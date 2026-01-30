Первое заседание Совета Евразийской экономической комиссии в 2026 году пройдет сегодня в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Правительства Беларуси.

Участие в заседании от белорусской стороны принимает Наталья Петкевич

В повестке более 30 вопросов в сферах технического регулирования, транспортной политики, государственных закупок, финансовой поддержки кооперационных проектов и других

Особое внимание в рамках заседания планируется уделить вопросам таможенно-тарифного регулирования