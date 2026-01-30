ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
СОВЕТ ЕЭК РАССМОТРИТ БОЛЕЕ 30 ВОПРОСОВ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НА ЗАСЕДАНИИ В МОСКВЕ


10:00 30.01.2026

Первое заседание Совета Евразийской экономической комиссии в 2026 году пройдет сегодня в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Правительства Беларуси.

Участие в заседании от белорусской стороны принимает Наталья Петкевич

В повестке более 30 вопросов в сферах технического регулирования, транспортной политики, государственных закупок, финансовой поддержки кооперационных проектов и других

Особое внимание в рамках заседания планируется уделить вопросам таможенно-тарифного регулирования
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.02.2026
валюта курс
EUR 3.3731
USD 2.8331
RUB 3.7529
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.01.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3831 -0.0236
USD 2.8331 -0.0165
RUB 3.7529 +0.0064
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3705 3.3820
USD 2.8300 2.8350
RUB 3.7465 3.7530
подробнее

Конвертация в банках
на 30.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1890 1.1920
EUR/RUB 89.9000 90.2000
USD/RUB 75.4000 75.7000
подробнее
