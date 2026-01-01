Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила рекомендацию «О развитии сотрудничества государств – членов Евразийского экономического союза в сфере производства водородного транспорта».

Как сообщает ЕЭК, документ задает курс на формирование сотрудничества государств-членов по производству новых видов экологичного транспорта на водородных топливных элементах и водородном топливе, а также создание соответствующей заправочной инфраструктуры в странах ЕАЭС.

«Рекомендация будет содействовать поступательному развитию опытного инновационного производства водородного транспорта. Это позволит создать технологические заделы в данной сфере и приблизиться к стандартам мировых лидеров отрасли», – отметила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.

Среди ключевых направлений развития сотрудничества в рамках ЕЭАС, отраженных в рекомендации, отмечается развитие цепочек поставок комплектующих для изготовления образцов водородного транспорта, обмен опытом практической реализации пилотных проектов, инициирование демонстрационных проектов для повышения доверия населения к новым видам топлива, формирование центров евразийских водородных компетенций, а также адаптация существующих машиностроительных заводов под выпуск компонентов для водородной техники.